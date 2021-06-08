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Toyota 目標 2025 年歐洲年銷 150 萬輛 將在捷克 Kolin 工廠製造 2 款 TNGA-B 底盤新車

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-06-08 12:55:40

Toyota 日前宣布，將在位於捷克 Kolin 的 Toyota Motor Manufacturing Czech Republic (TMMCZ) 製造新一代的 A-Segment 入門小車，另外也會在該工廠投產第二款採用 TNGA 架構 GA-B 底盤的新車。

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目前 TMMCZ 已獲得原廠投資 40 億捷克克朗來升級產線並導入 TNGA 製造技術，預定今年稍晚即可開始量產全新第四代 Yaris 的油電版本 Yaris Hybrid，以及全新的 A-Segment 入門小車，接下來還會有第二款採用 TNGA 架構 GA-B 底盤的新車，Toyota 將在日後公布車名、生產規劃及上市時程。

Toyota 指出，全新的 A-Segment 車款從研發到生產均以歐洲車為基準，成為是 Toyota 倚重的新車，不僅使 Toyota 在歐洲製造新車的規模加大，也有望幫助品牌在 2025 年時達成年銷量 150 萬輛的目標。

Toyota 歐洲分公司執行副總裁 Marvin Cooke 表示，Toyota 對於全新的 A-Segment 車款所帶來的銷量成長相當有信心，此車所採用的 GA-B 底盤與 Yaris 及 Yaris Cross 相同，因此對於發展製造小車所需的經濟規模也頗為重要。

Toyota 於今年 3/17 發表的 Aygo X Prologue 概念車，預料即是全新 A-Segment 入門小車的雛形，7Car<小七車觀點> 將追蹤後續的消息。

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