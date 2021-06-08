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加入大鴨尾　美規 Toyota GR 86 登場

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-06-08 12:55:40

Toyota 日前除了在北美市場推出美規 Corolla Cross 之外，亦推出了美規 GR 86、北美專屬 GR Supra A91-CF 特仕車以及 Tacoma TRD Pro / Trail Edition 等強調駕駛樂趣的新車。

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其中 Toyota GR 86 在北美市場提供 GR 86 和 GR 86 Premium 兩個等級，全車系共有 7 種車色選擇，包含全新的 Track bRED 紅色塗裝、Trueno Blue、Neptune Blue、Halo White、Steel Grey、Pavement Gray 和 Raven Black 等，高階版更在車尾加入大型鴨尾，添增運動化的感受。

美規 Toyota GR 86 除了在車頭兩側加入反光片之外，基本上與 4 月發表的日規版本相同，外觀換上 GR 專用的 Functional MATRIX 水箱護罩，看起來較舊款更具張力。頭燈採用新式 LED 燈組，前葉子板加入通風口設計連接車身底部， 讓從引擎室通過輪拱的空氣引導出來產生下壓力，同時配合外擴的後輪拱增加高速行駛的穩定性。車尾方面則換上全新的 LED 導光尾燈組，加大面積以提升辨識度。

在車身結構方面，原廠工程師透過新的材質應用，包括增加高張力鋼材使用比例與車體結構膠黏劑，增強焊點的表現來全面提升車身剛性，並分別在車頂、引擎蓋和前葉子板使用鋁合金材質，底盤也導入 Inner Frame 技術，讓副車架的前軸剛性提高 60%。除此之外，為提高駕馭的操控表現，新世代 BRZ 也首度導入 DP-EPS （Dual Pinion type Electric Power Steering）的轉向系統，以增進激烈操駕時的敏銳度。

內裝方面採用水平式的中控台設計，配備全新的 7 吋數位儀表板與 8 吋多媒體娛樂系統，支援 Apple CarPlay™ 和 Android™Auto 以及Bluetooth® 手機連結功能，同時也有倒車影像與SiriusXM®服務，打開手機能立刻遠端監控車輛。座椅鋪陳上依舊維持 2+2 的設計，跑車化桶形座椅透過紅色線縫營造熱血氣息，可折疊的後座也具備一定的空間機能性。

動力方面，採用 2.4L DIT FA24 自然進氣水平對臥引擎，其最大馬力為 228hp/7,000rpm、最大扭力為 25.4kgm(184lb-ft)/3,700rpm，並提供 6 速手排以及 6 速自排的選項，0-60mph 需費時 6.1 秒(MT) 或 6.6 秒 (AT)。目前官方尚未透露 GR 86 的售價，但相信最快將在一季內揭曉。

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