動力改進 配備升級　中期改款 Iveco Daily 全新登場

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全新 Iveco Daily 以現有的設計架構為基礎，車頭家族式 U 形水箱護罩從本來的黑色原色換上銀色塗裝，頭燈造型方面也進行了小幅度修改，包含側邊的 LED 方向燈都同步改進，搭配新式的 6 片花瓣造型鋁圈，讓整體看起來更加新潮。
來到車內，新款 Daily 導入與 Amazon Alexa 合作開發的 Iveco Driver Pal 語音控制系統，允許企業主透過該系統管理車隊，檢查車輛狀態、預訂服務、規劃路線，甚至可以與其他裝載相同系統的 Iveco 車款連結，形成強大的車隊聯網，便利於司機線上溝通，降低停車與配送的時間成本。
另外新款 Daily 也優化座椅設計，換上全新的記憶發泡棉，並增加 20mm 的椅面長度，側向的支撐部分則加厚 15mm，使得乘坐時的壓力分佈更加均勻，增進舒適度表現。
底盤部分原廠這次提供全新的 Air Pro 氣壓懸吊系統，可於每 10 毫秒內掃描路面並透過電腦控制阻尼，據官方表示能夠降低 25% 的震動，且在車輛負載情況下能提供更優異的支撐性控制側傾，增進行駛的舒適品質。
動力方面全車系均搭載符合歐盟六期排放規範的 2.3L F1A 或 3.0L F1C 柴油引擎，前者最大輸出為 116 hp 到 156 hp、後者則從 160 hp 到 207 hp。全車系均可以搭配全新 6 速手排變速箱。