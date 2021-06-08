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動力改進 配備升級　中期改款 Iveco Daily 全新登場

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-06-08 12:55:40

來自義大利的 Iveco 日前針對旗下輕型商用車系推出全新年式改款 Daily，除在外觀設計進行調整外，亦針對內裝配備與動力系統強化，預定在 2021 年底前於歐洲市場推出。

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全新 Iveco Daily 以現有的設計架構為基礎，車頭家族式 U 形水箱護罩從本來的黑色原色換上銀色塗裝，頭燈造型方面也進行了小幅度修改，包含側邊的 LED 方向燈都同步改進，搭配新式的 6 片花瓣造型鋁圈，讓整體看起來更加新潮。

來到車內，新款 Daily 導入與 Amazon Alexa 合作開發的 Iveco Driver Pal 語音控制系統，允許企業主透過該系統管理車隊，檢查車輛狀態、預訂服務、規劃路線，甚至可以與其他裝載相同系統的 Iveco 車款連結，形成強大的車隊聯網，便利於司機線上溝通，降低停車與配送的時間成本。

另外新款 Daily 也優化座椅設計，換上全新的記憶發泡棉，並增加 20mm 的椅面長度，側向的支撐部分則加厚 15mm，使得乘坐時的壓力分佈更加均勻，增進舒適度表現。

底盤部分原廠這次提供全新的 Air Pro 氣壓懸吊系統，可於每 10 毫秒內掃描路面並透過電腦控制阻尼，據官方表示能夠降低 25% 的震動，且在車輛負載情況下能提供更優異的支撐性控制側傾，增進行駛的舒適品質。

動力方面全車系均搭載符合歐盟六期排放規範的 2.3L F1A 或 3.0L F1C 柴油引擎，前者最大輸出為 116 hp 到 156 hp、後者則從 160 hp 到 207 hp。全車系均可以搭配全新 6 速手排變速箱。

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