Q 家族運動旗艦跑旅　Audi Q8 55 TFSI quattro

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● 首度於 2018 年登場，品牌首款旗艦跑旅車系
● 車頭部分採用單體式八角型水箱護罩、配置 HD Matrix 高階矩陣式 LED 極光頭燈組 (含動態指示方向燈)、極線 LED 識別燈、LED 尾燈 (含動態指示方向燈)，足踏 285/45 R21 胎圈組
● 內裝配備 12.3 吋 Audi 全數位虛擬駕駛座艙、10.1 吋中控主螢幕、MMI navigation plus 多媒體導航系統、Bang & Olufsen 3D 環繞音響系統、四區獨立恆溫空調、環艙氛圍照明套件 (多彩)、灰棕實木飾板、黑色織布頂篷
● 605 公升的行李廂置物空間，透過 4/2/4 分離傾倒可達到 1,755 公升
● 搭載 ACC 主動式定速巡航控制系統、塞車輔助系統、前方預警式安全防護系統、主動式車道維持及偏離警示系統、撞擊閃避輔助系統、左轉預警輔助系統、車道變換輔助系統附盲點警示、離車安全警示系統、360 度 3D 環景顯示、自動停車輔助系統 plus、後方橫向車流輔助系統及後方預警式安全防護系統。
向來以科技創新聞名的 Audi 在 1980 年時就推出 quattro 智慧型恆時四輪傳動系統應用於 WRC 賽事上，自此樹立了 Audi 與 quattro 之間密不可分的品牌形象。隨後 Audi 於 2003 年推出了 Pikes Peak quattro 概念車，以傳奇派克峰爬山賽為名， 預告 Audi LSUV 家族即將誕生。經過了 2 年醞釀，第一款作品 Q7 正式誕生(2005 年 9 月)，隨後陸續推出 Q5、Q3 及 Q2 等不同尺碼的車型，對應消費者不同需求，Q Family 豪華休旅家族正式成軍。
此次試駕的 Q8 是定位在品牌旗艦跑旅的車系，最早於 2018 年在中國大陸深圳發表，因 WLTP 認證測試等因素，台灣奧迪於 2019 年底正式在國內首度亮相，並在 2020 年 11 月時宣佈正式展開預售，如今總算正式上市。
前保桿兩側誇張的進氣口，進一步突顯豪華運動 LSUV 獨有的氣勢。Audi Q8 外型上遵循 2017 日內瓦國際車展所發表的 Audi Q8 Sport Concept，整體設計理念結合濃厚的運動感和豪華感，在車頭部分採用單體式八角型水箱護罩，頭燈為 HD Matrix 高階矩陣式 LED 極光頭燈組，內部含括動態指示方向燈，足踏 285/45 R21 胎圈組，車尾採用貫穿式 LED 尾燈設計，並同樣透過動態指示方向燈突顯前衛科技感受。尺碼部分，Q8 55 TFSI quattro S line 的車身長寬高為 4,986x1,995x1,705 (mm)，軸距則為 2,995mm。
Audi Q8 的車身尺碼為長 4,986 x 寬 1,995 x 高 1,705 mm，底盤軸距達到 2,995 mm。
寬扁的單體式八角型水箱護罩透過六根柱形飾條點綴，從引擎蓋向後延伸的鈑件折線與車身兩側腰線和肌理線條相呼應，營造出強烈的運動休旅跑格。
HD Matrix 高階矩陣式 LED 極光頭燈組，內部含括動態指示方向燈，不僅照明效果優異，科技感受更加分明。
Q8 標準配置 21 吋雙色切削鋁圈，足踏 285/45 R21 輪胎組。來到車內，Q8 採用近年 Audi 慣用的直覺化操作介面和觸控屏幕為主的設計架構，配備 12.3 吋 Audi 全數位虛擬駕駛座艙、10.1 吋中控主螢幕、MMI navigation plus 多媒體導航系統,、Bang & Olufsen 3D 環繞音響系統、真皮多功能方向盤 (附換檔撥片)、無邊框車內後視鏡 (附自動防眩)、環艙氛圍照明套件 (多彩)、灰棕實木飾板、黑色織布頂篷、雙前座電動椅 (附電動腰靠及駕駛座記憶功能)、日照感應式四區獨立恆溫空調、後座出風口 (附觸控面板) 及 B 柱出風口等等。酬載機能部分，Q8 在標準狀態下具備 605 公升的行李廂置物空間，透過後座椅背 40:20:40 分離傾倒之下可提昇至最高 1,755 公升，尾門採電動啟閉，支援體感啟閉功能。
方向盤採用三幅式設計，後方設有換檔撥片，兩側設有多功能操作按鈕與滾輪，整體握感舒適，未配置電動調整功能相當可惜。
標配的 12.3 吋 Audi 全數位虛擬駕駛座艙與其他新世代車款相同，具備豐富的顯示方式切換機能。
中控台採用上下雙螢幕配置，具備 MMI touch response 觸控回饋操作，上方螢幕為 10.1 吋主螢幕，內建 MMI navigation plus 多媒體導航系統及 Audi 智慧型手機介面 (附 Apple CarPlay 無線連接功能) 及中文聲控 / 輸入功能。
全車採用真皮 / 皮質座椅，雙前座支援電動調整及電動腰靠，發泡棉支撐度良好，包覆性亦在水準之內。
後座受惠於長達 2,995mm 的軸距，膝部及腿部空間相當充裕，頭部空間亦屬上乘，雖然中船較為向後延伸，但透過多段椅背角度調整，以及後座能夠向前滑移 11 公分，整體後座空間舒適性相當具有水準。
四門無窗框設計強調運動化的轎跑風格。
Q8 標配四區恆溫獨立空調，後方空調介面為觸控介面設計。
全景式天窗為標準配備。
標配的 Bang & Olufsen 3D 環繞音響系統共有 17 支高傳真喇叭。
行李廂在標準乘坐模式下擁有 605 公升的表現，同時後座椅背採用 40 / 20 / 40獨立分離傾倒設計，若將後排座椅調整為全傾倒模式，行李箱空間可一舉擴充至 1,755 公升。只不過開口距離地面約有 87 公分高，上下取物安全防護方面，Q8 55 TFSI quattro S line 搭載 ACC 主動式定速巡航控制系統、塞車輔助系統、前方預警式安全防護系統、主動式車道維持及偏離警示系統、撞擊閃避輔助系統、左轉預警輔助系統、車道變換輔助系統附盲點警示、離車安全警示系統、360 度 3D 環景顯示、自動停車輔助系統 plus 、後方橫向車流輔助系統及後方預警式安全防護系統等。
動力配置方面，Q8 55 TFSI quattro S line 採用 3.0 升 V6 渦輪增壓汽油引擎搭配 48V 輕型複合動力系統，可輸出 340hp 最大馬力及 500Nm 峰值扭力，搭配 tiptronic 8 速手自排及 quattro 智慧型恆時四輪傳動系統，0-100km/h 加速僅需 5.9 秒。
相較於同級的柴油車型，Q8 55TFSI 的汽油渦輪動力在牽引力道上顯得較為流暢，具有相當寬廣的高速延伸域，飽滿的力量讓 Q8 奔馳不懈，引擎的運轉精緻度頗佳；所匹配的 8 速手自排系統，檔位及動力轉換的過程中不會有明顯的感受，呈現如同巡航般的平穩舒適。然而標配的 21 吋巨幅輪圈，雖提供較高的行路穩定性，以及兼顧了外型的美觀，但多少也使得整體乘坐感受較為顛簸。
即便 Q8 有著優異的動力性能，不過在實際駕駛時，欲採取較激進的駕馭時，懸吊可以明顯感受到因為 SUV 的底盤設定有著較明顯的重心轉移，加上車重超過 2.2 噸使得車輛行進間頗為沉重，不如對手來得輕巧，但所搭載的電子阻尼懸吊系統仍帶來豪華車應有的抑震表現與穩定性。
身為 Audi 品牌旗下跑旅旗艦，Q8 雖然進場時機稍微比對手晚了一點，不過挾著新世代 MLB Evo 平台所帶來的現代感內外設計與科技氛圍，Q8 確實成功展現出品牌旗艦所該具備的風範。