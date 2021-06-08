以生質燃油挑戰派克峰國際爬山賽 Bentley Continental GT3 Pikes Peak 登場

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Continental GT3 Pikes Peak 在外觀部分採用 Roger Clark Motorsport 黑/金配色塗裝，加裝可增加 30% 下壓力的碳纖維/尼龍材質空氣力學套件，前後軸傾角也較標準版 Continental GT3 縮小，以提昇低速彎道性能，避震器阻尼換上更軟的設定，可強化煞車時的重心轉移，煞車系統採用水冷散熱，確保制動能力。
動力配置方面，Continental GT3 Pikes Peak 搭載 4.0 升 V8 雙渦輪增壓汽油引擎，較量產車型換上更強悍的活塞及連桿，增壓值也超過 2.2bar，並採用 98RON Renewable Racing Fuel 生質可再生賽車燃油，而排氣管換上 Akrapovič 製品，車身尾部加裝第二套冷卻系統，使引擎可輸出 750bhp 最大馬力及 1,000Nm 峰值扭力，卻降低約 85% 溫室氣體排放。
Bentley 在 2018 年時以 Bentayga W12 參加派克峰國際爬山賽，創下 10 分 49 秒 9 的成績，為量產 SUV 最速記錄，2019 年時則採用 Continental GT 參賽，寫下 10 分 18 秒 488 的成績，為量產車的最速記錄，今年採用更強悍的 Continental GT3 Pikes Peak 賽車參加，透過採用生質燃油的方式，同時展現追求速度與環保的品牌願景。