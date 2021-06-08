建議售價新台幣 93.9 萬元起、搭配車電分離專案 58.6 萬元起 CMC e-Veryca 五人座正式在台上市

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中華汽車去年先行推出兩人座廂型貨車版本的 e-Veryca，提供封窗與非封窗兩種車型，建議售價均為新台幣 87.9 萬元起，搭配車電分離專案則為新台幣 54.4 萬元起。動力配置採用最大馬力約 114 匹、實際峰值扭力約 185Nm (馬達最大可輸出 276Nm) 的電動馬達驅動後輪，搭配容量 31.3kWh 的 333V 鋰電池 (可放電容量為 26kWh) ，搭配 6.6kW 的車載充電器約需 5 小時可充滿，極速為 110km/h ，在 NEDC 條件之下最大續航力為 140 公里。
安全與科技配備方面，e-Veryca 五人座車型搭載智能管理車載系統及 SCC (Safety Control Center) 智慧防護系統，包括 SRS 雙安全氣囊、ARP 主動式防止傾覆系統、ASC 車身動態穩定系統、HSA 陡坡起步輔助系統，還可選配 FCW 前方碰撞警示、LDW 車道偏移警示、PCW 行人預警、SDA 車距警示、FCDA 前車啟動提示及 VB 虛擬保險桿等功能。除此之外，也多出兩人座車型所未搭載的雙前座 SRS 輔助氣囊。
中華汽車所推出之「車電分離」租賃方案，是將 e-Veryca 所搭載的電池以分期租賃方式支付，前 8 年月付新台幣 2,999 元，第 8 年後月付新台幣 1,999 元的電池租賃費，使初始購置成本降低，提供國內商用車市場更多元的電動化購車選擇。