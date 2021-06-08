▲ 中華菱利電動商用車 e-VERYCA 上市！車電分離車體價 58.6 萬

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車用電池採用同國際大廠選用的規格款式。 高扭力輸出搭配 400kg 以上的高承載力。 全台超過 1,400 座充電設施，並採用通用電池規格。 同級首創車電分離購車方案，只需購買車體，電池採租賃方式。 無需如油車繁瑣保養，保養簡單費用低，全台 125 間保修據點。 享免徵貨物稅及牌燃稅，且多數公有停車場提供免費停車及免費充電。

中華汽車推出「車電分離」租賃方案，「車電分離」租賃方案將占主要成本的電池以分期租賃方式支付，前 8年月付 2,999 元、第 8 年後月付 1,999 元電池租賃費即可購入 e-VERYCA。若同時比較車子之油電花費，以年平均行駛 15,000km 計算，2021/6/4 92 無鉛汽油油價為 27.0 元/L，油車一年約花費 29,562 元；相較 e-VERYCA 以平均家用電 4 元/度計算，一年約僅花費 15,000 元，有效省下每年的支出成本。





搭載 SCC 智慧防護系統與智能管理車載系統





全新 e-VERYCA（五人座版本）配有中華商旅獨創 SCC（Safety Control Center）智慧防護系統，包括 SRS 雙安全氣囊、ARP 主動式防止傾覆系統、ASC 車身動態穩定系統、HAS 陡坡起步輔助系統等多項主被動安全配，另搭配 ADAS 智能安全輔助系統。並搭載「智能管理車載系統」，遠端連結車輛資訊，能夠收集車輛相關資訊，如電池系統健康、充電狀態、車輛所在地等，即時回饋 CMC 協助客戶解決電動車行駛間的各類突發狀況，協助車主保持車輛正常運作。





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e-VERYCA 進化上市有禮，限時回饋





中華汽車為鼓勵更多頭家選擇中華菱利電動車 e-VERYCA，即日起購車即可享有安心充電升級方案，除提供 20 米內基本免費安裝，再贈送一組壁式充電設備。此外，本月購車更搭配 8 年或 16 萬公里免費定期保養的專案，讓車主養車超輕鬆。另透過「車電分離租賃方案」添購新車，五人座車體價格 58.6 萬元（已扣除貨物稅補助），未來 1 至 96 個月每月只要付 2,999 元電池租賃費用，第 97~144 個月每月更下降至1,999元。更多車型配備等級及相關詳情請洽匯豐汽車全台展示中心或上官網： https://www.china-motor.com.tw/e-veryca查詢。



