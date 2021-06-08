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中華菱利電動商用車 e-VERYCA 上市！車電分離車體價 58.6 萬

▲ 中華菱利電動商用車 e-VERYCA 上市！車電分離車體價 58.6 萬
▲ 中華菱利電動商用車 e-VERYCA 上市！車電分離車體價 58.6 萬

2GameSome - 有車賞

2021-06-08 16:25:00

中華菱利電動商用車 e-VERYCA 上市！車電分離車體價 58.6 萬

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中華菱利電動車 e-VERYCA 配有「SCC 智慧防護系統」，消費者可依載貨載人不同的需求選擇兩人座貨車版本或全新五人座客車版本，客車版本配備「ADAS 智能安全輔助系統」，進一步提升安全性。e-VERYCA 還為頭家帶來六大優勢：

  1. 車用電池採用同國際大廠選用的規格款式。
  2. 高扭力輸出搭配 400kg 以上的高承載力。
  3. 全台超過 1,400 座充電設施，並採用通用電池規格。
  4. 同級首創車電分離購車方案，只需購買車體，電池採租賃方式。
  5. 無需如油車繁瑣保養，保養簡單費用低，全台 125 間保修據點。
  6. 享免徵貨物稅及牌燃稅，且多數公有停車場提供免費停車及免費充電。
免貨物稅、免牌照稅、免燃料稅  新車入主現省 64,000 元

中華汽車推出「車電分離」租賃方案，「車電分離」租賃方案將占主要成本的電池以分期租賃方式支付，前 8年月付 2,999 元、第 8 年後月付 1,999 元電池租賃費即可購入 e-VERYCA。若同時比較車子之油電花費，以年平均行駛 15,000km 計算，2021/6/4 92 無鉛汽油油價為 27.0 元/L，油車一年約花費 29,562 元；相較 e-VERYCA 以平均家用電 4 元/度計算，一年約僅花費 15,000 元，有效省下每年的支出成本

搭載 SCC 智慧防護系統與智能管理車載系統

全新 e-VERYCA（五人座版本）配有中華商旅獨創 SCC（Safety Control Center）智慧防護系統，包括 SRS 雙安全氣囊、ARP 主動式防止傾覆系統、ASC 車身動態穩定系統、HAS 陡坡起步輔助系統等多項主被動安全配，另搭配 ADAS 智能安全輔助系統。並搭載「智能管理車載系統」，遠端連結車輛資訊，能夠收集車輛相關資訊，如電池系統健康、充電狀態、車輛所在地等，即時回饋 CMC 協助客戶解決電動車行駛間的各類突發狀況，協助車主保持車輛正常運作。

e-VERYCA 進化上市有禮，限時回饋

中華汽車為鼓勵更多頭家選擇中華菱利電動車 e-VERYCA，即日起購車即可享有安心充電升級方案，除提供 20 米內基本免費安裝，再贈送一組壁式充電設備。此外，本月購車更搭配 8 年或 16 萬公里免費定期保養的專案，讓車主養車超輕鬆。另透過「車電分離租賃方案」添購新車，五人座車體價格 58.6 萬元（已扣除貨物稅補助），未來 1 至 96 個月每月只要付 2,999 元電池租賃費用，第 97~144 個月每月更下降至1,999元。更多車型配備等級及相關詳情請洽匯豐汽車全台展示中心或上官網： https://www.china-motor.com.tw/e-veryca查詢。

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