雙馬達動力更強　Škoda Enyaq Sportline iV 80x 登場

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Škoda Enyaq iV 為品牌進軍電動車市場的先鋒，首度於 2020 年 9 月登場；Sportline iV 運動化車型則於今年 2 月首發，外觀配備亮黑色車頭飾框、亮黑色窗框、亮黑色車頂行李架、SunSet 隔熱暨聲學前側窗、前葉子板 Sportline 字樣、Full LED Matrix 矩陣式頭燈、車身同色車門下方飾板、運動版後保險桿、亮黑色後下擾流、亮黑色車型字樣、20 吋或 21 吋 Betria 鋁合金輪圈、全 LED 尾燈組含動態指示方向燈等。車內則擁有整合頭枕式跑車座椅、三幅式皮質包覆運動方向盤及類碳纖維飾板等升級項目。
動力配置方面，Enyaq Sportline iV 初期提供 Enyaq iV 60 及 Enyaq iV 80 兩款電池容量版本。Enyaq iV 60 配備 62kWh 電池，可輸出 132kW (177hp) 最大功率及 310Nm 峰值扭力，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 8.7 秒完成，在 WLTP 測試規範下具備 390 公里的最大續航里程；Enyaq iV 80 配備 82kWh 電池，可輸出 150kW (201hp) 最大功率及 310Nm 峰值扭力，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 8.5 秒完成，在 WLTP 測試規範下具備 520 公里的最大續航里程，兩款車型極速均為 160km/h。
這次公布的 Enyaq iV 80x 顧名思義便是採取雙馬達的配置，綜效輸出可達到 195kW (261hp) 最大功率及 425Nm 峰值扭力，在 WLTP 測試規範下具備 500 公里的最大續航里程。此外，為對應運動化的定位，Enyaq Sportline 底盤前懸吊高度降低了 15mm、後懸吊則降低 10mm，並配備專用的彈簧與減震筒提供更穩固的駕馭表現。