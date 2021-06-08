皮蛇長一圈會有生命危險？醫：帶狀皰疹長在眼睛、肛門要注意！

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很多人都聽過皮蛇長一圈，可能會有生命危險的迷思，究竟什麼是皮蛇？國泰綜合醫院皮膚科暨醫學美容中心主治醫師羅陽說明，大家常聽到的「皮蛇」，指的是帶狀皰疹，根據統計，50歲以上族群高達95%都曾得過。感染病毒後，第一次發作稱為水痘，當身體沒有清除完全時，殘留部分可能躲藏在背根神經裡，等到免疫力下降時，將發作成為皮蛇。雖然接種水痘疫苗，能大幅降低帶狀皰疹嚴重度，但還是有機會發作，一旦病毒沒有清除乾淨，潛藏神經節的病毒就有可能再次活化。
長皮蛇會致命嗎？哪些人是高危險族群？
羅陽醫師指出，年紀是影響帶狀皰疹的危險因素之一，50歲後免疫系統開始退化，因此中老年族群得到機率較高。許多學生在考試前後、上班族過度疲勞時，也有可能發作，另外，慢性病患者，包含洗腎、糖尿病等，正在接受免疫療法的癌症病人，以上族群免疫力相對低落，也是危險族群。
一般帶狀皰疹會順著皮膚的神經節排列，其中出現胸部機會最大，佔50%，其他部位都有可能出現，但危險性最高的是在眼睛周圍、肛門周圍，可能導致失明、失禁。羅陽醫師表示，現今醫療發達，已經有很好的抗病毒藥物治療，目前黃金治療期，是在冒出水泡後72小時，愈早治療愈能盡快抑制病毒。如果發作成為帶狀皰疹，後續神經痛時間會持續比較久，及早治療能大幅縮短疾病過程。
皮蛇會復發嗎？平時如何預防？
雖然復發機會不高，但根據統計，得到一次帶狀皰疹，2年內復發的機率是0.1%，時間拉長到20年，只有6%可能會復發，羅陽醫師表示，大部分帶狀皰疹確實都是初次得到，只有少部分人會反覆復發，也就是慢性病人，或是擁有家族史，容易會有復發機會。
羅陽醫師建議50歲至79歲族群，施打帶狀皰疹疫苗，能將感染機率下降5至6成，萬一不幸感染，也能使痛感下降6至7成。一般人建議均衡飲食、睡眠充足，適當補充營養素，維持身體健康，避免帶狀皰疹找上身。
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