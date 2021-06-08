網紅館長壯碩竟糖尿病前期！？醫：胖瘦壯都會得，６風險族群早檢查

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義大醫院家庭暨社區醫學部預防醫學科主任洪暐傑醫師表示，糖尿病前期指得就是高血糖，是個血糖偏高、非正常，但還沒有進入糖尿病的階段，可說是「糖尿病的候選人」。此階段通常不會有任何症狀，大多都是在健檢的時候發現。
糖尿病前期並非不可逆，正式進入糖尿病階段的時機也不一定，許多患者在妥善治療、調養後血糖便能恢復正常。但醫師診間也遇過糖尿病前期卻未妥善控制飲食，又聽說蜂蜜檸檬水有助健康，卯起來喝，兩個月後發現自己出現糖尿病症狀，經檢查後確診為糖尿病。
體型壯碩也會得糖尿病？醫：胖瘦壯都會得。
糖尿病大多人想像多是肥胖、甜食愛好者，體型壯碩的網紅館長傳出糖尿病前期讓人驚訝。洪暐傑醫師表示，肥胖的人確實得糖尿病的機會很高，但糖尿病其實不分體型，胖、瘦、壯都有可能罹患。
肥胖者，容易出現胰島素阻抗，胰島素的反應變差，會流失更多的胰島素，胰島素失去功能便會形成糖尿病。而瘦的人往往會是因為血糖突然飆升、沒有控制，導致熱量、血糖從尿液流失太多，因此體型便會比較瘦。而體型壯碩者，雖然肌肉有助於代謝糖份，但通常營養的攝取多為大量的高蛋白、BCAA支鏈胺基酸、碳水化合物等，這些都是國內外不少研究指出會促使血糖升高的風險因子，補進的營養已遠遠超過肌肉代謝的糖份，因此也容易形成糖尿病。日本也有研究指出，長期吃飯超過３碗者，罹患糖尿病機率將會大增。建議平時吃飯、吃麵等任何澱粉類，一日最多２碗，３碗為極限，避免超過３碗，平時有鍛鍊習慣者，更要注意營養攝取是否過量，以避免傷身。
一般人40歲應成人健檢，６族群不論歲數早檢查！
對於糖尿病的症狀「吃多、喝多、尿多」大多民眾都有概念，若有出現這樣的情況應盡早檢查。不過洪暐傑醫師提醒，如前述所提到的，突然爆瘦也是其中一個症狀。也呼籲部分風險族群別等到出現症狀才檢查。
洪暐傑醫師表示，一般而言血糖、糖尿病的檢查時機，通常是在40歲成人健檢，此為必要的檢查。但像是有血糖偏高、一等親有糖尿病、曾有妊娠糖尿病、心血管疾病等危險因子的族群，應不論年齡盡早檢查、追蹤。而高血糖、高血脂、高血壓這三高往往環環相扣，因此有其中一高也要注意，另外像是有多囊性卵巢婦女等胰島素阻抗族群也要留意。平時也可以自行監測血糖。
監測血糖數值包括了空腹血色素、飯後血糖、糖化血色素三者，空腹血糖100~125 mg/dL、飯後血糖140~200mg/dL、糖化血色素5.7%~6.4%皆為糖尿病前期的數值，要多加注意。而許多人會習慣檢查前空腹，洪暐傑醫師指出，台灣最常見的問題在於飯後血糖，約佔７成５，應已此為標準，在飯後2小時測量為佳。
洪暐傑醫師呼籲，糖尿病和遺傳息息相關，但人無法決定先天條件，後天飲食、生活習慣、檢查等是可控的，提醒民眾日常生活多加留意，更有助遠離糖尿病！
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