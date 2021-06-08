都會取向的美式皮卡　全新 Ford Maverick 正式登場

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Ford Maverick 採用與Escape (Kuga) 和 Bronco Sport 相同的前驅平台，因此定位上相較於國內消費者熟悉的 Ranger、F-150 等皮卡更加入門，設計更朝向都會風格。尺碼方面車長 199.7 英寸、車高 68.7 英寸，比 Ranger 短 11.1 英寸、矮 2.4 英寸。外觀上可以看出 Ford 皮卡家族的粗曠風格，車頭採用大面積的水箱護罩設計，中央以一道橫幅飾條貫穿至兩側的頭燈，使頭燈造型呈現C字形的樣貌，更加向老大哥 F-150 看齊。來到車側，方正的線條依舊跳脫不出傳統皮卡的樣貌。
另外若是覺得外型還不夠粗曠，原廠亦有 FX4 套件可以選擇，不過該套件僅適用於 2.0 EcoBoost 搭配四驅的車型，提供更寬大的胎圈以及懸吊，並具備車身底部防撞護板、陡坡緩降以及具備兩種選擇的越野模式。
在車內，中控台透過縮小體積來創造更好的車室空間，且車上利用不同顏色的飾板拼湊出跳色的活潑風格，儀錶板、門飾板也都透過幾何紋理來掩飾車內的硬質塑膠，在控制成本的同時也為車內乘員帶來愉快的乘坐環境。配備方面，全車系均撘載 8 吋 Sync 4 多媒體娛樂系統以及有線 Apple CarPlay 和 Android Auto，以及前後 12V 電源插座、4G LTE WiFi 連結功能。Ford Co-Pilot360 安全輔助技術也是標配，包括自動緊急剎車、自動頭燈/遠光燈等。
在機能表現上，Ford 提供了一套 Ford Integrated Tether System (FITS) 系統，允許車主利用 3D 列印打造出個人的杯架或者掛勾等可拆卸式的配件設計。而官方也公布 Maverick 車內的置物空間設計，分別在觸控螢幕後方、後座下方的置物槽，尤其後座下方更能擺放排球和一雙直排輪鞋。
動力表現上，Ford Maverick 全車系提供 2.5L Atkinson 循環四缸引擎搭配電動馬達油電動力以及 2.0L EcoBoost 渦輪汽油引擎，前者最大輸出值為 191hp、155lb-ft、後者則擁有 250hp、277lb-ft 的表現，並配備 8 速自排或者選擇前驅與四驅。另外車主可以選配 4K 拖車套件，拖曳表現達到 4,000 磅，足以容納一艘平均 21 英尺的船。
Ford Maverick 發表後將成為福特在美國市場最小的皮卡，期盼透過原有的 Ranger、F-150 以及 Super Duty 等打造出最堅固的皮卡陣線，強化在市場上的競爭力。