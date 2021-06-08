▲ 銷量說明實力！VW Tiguan、Arteon 五月銷售表現出色

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Tiguan 全車系甫上市即受到廣大車主歡迎，其中首次亮相的強悍性能休旅 Tiguan R 更是攫取熱血車主目光，旋即讓台灣躍升德國以外最大的海外市場；在外觀與內裝設計上， Tiguan R 擁有多項 R 專屬細節，包含 R 專屬藍色剎車卡鉗、R 專屬雙邊四出尾管、標配 21 吋 Estoril 鋁圈以及 R 式樣照地燈，展現濃烈運動化氛圍；方向盤上則配有專屬 R 按鍵，一鍵切換至「賽車模式」，引燃戰鬥駕駛氛圍。
Tiguan R 由 Volkswagen R 性能部門開發，並且於素有綠色地獄之稱的德國 Nürburgring 紐柏林賽道多次進行測試調整，搭載其調校的 4 MOTION 主動式智慧型四輪驅動系統、動態齒比轉向輔助系統，同時懸吊降低10mm 的DCC 主動式底盤控制系統，在「賽車」模式下，4 MOTION 主動式智慧型四輪驅動系統中的R Performance 扭力分配系統，單邊扭力分配最高可達100%，不僅能提供最佳循跡性與高度過彎極限，更可讓320匹最大馬力得以盡情釋放。
台灣福斯汽車邀請車主們於疫情趨緩後，可在官方網頁選擇一條「您的專屬R Mission路線」，與潛藏的熱血因子一起感受理性及感性兼具的魅力旅程。
而品牌旗艦斜背轎跑 Arteon Fastback 和全新車型絕美獵跑 Arteon Shooting Brake 在五月的銷售成績上也帶來優異的表現，其中頂規車型 380 TSI R-Line Performance 更是提供追求性能、實用性與外型的消費者完美選擇。
動態表現上，380 TSI R-Line Performance 車型帶來強悍性能動力，搭載 EA888 引擎、七速 DSG 雙離合器自手排變速箱，提供最大馬力272ps，加上Progressive Steering動態齒比轉向輔助系統、可變化15種模式的DCC 主動式底盤控制系統和4 MOTION 主動式智慧型四輪驅動系統，給予精準俐落的操駕感受。
在空間機能上，Fastback 與Shooting Brake 行李廂基本容積最大分別可達563／565 公升，座椅打平狀態可提升至1,557／1,632 公升；科技配備展現頂級數位化饗宴，搭載10.25 吋全邏輯數位化儀表和9.2 吋多媒體鏡面觸控主機（MIB 3）、原廠中文導航系統和App-Connect 多媒體手機鏡射（含Android Auto與無線 Apple CarPlay），此外， 380 TSI R-Line Performance 車型擁有頂級Harman Kardon 環繞音響系統，加上30色的車室氛圍燈、頂級Nappa皮革座椅等品味細節。
台灣福斯汽車針對各式車款之優惠方案同步實施中，可洽官方網站並敬請洽詢全台授權經銷商。