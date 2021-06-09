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疫情三級期間　給思覺失調與躁鬱症患者的就診建議

疫情三級期間　給思覺失調與躁鬱症患者的就診建議
疫情三級期間　給思覺失調與躁鬱症患者的就診建議

健康醫療網

2021-06-09 10:01:00

【健康醫療網／記者陳佳慧報導】國內疫情急遽升溫，不少患者不敢回診，台中榮民總醫院精神部主任林志堅表示，目前精神科門診的患者確實減少2~3成，這也導引出另一隱憂，像是思覺失調症及躁鬱症等慢性精神疾病患者，因病識感不足，加上容易焦慮、緊張的狀況，容易自行脫離治療軌道，當病況又加重，最終急性期還是得回到急診就醫，反而成了惡性循環。

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長效針劑有助穩定病情　減少漏藥問題

林志堅主任表示，「長效針劑」治療已是相當普遍的治療選擇，特別是在新冠疫情的非常時期，一方面其可維持穩定藥物血中濃度，讓病情持穩，再來因副作用低，患者的接受度高，家屬也不需擔心忘記吃藥復發的風險。30歲的林男為思覺失調症患者，幻聽與妄想症狀接受穩定治療後，他可以回到普通上班族的日常，但自從去年11月就自行停藥，不久開始陸續出現症狀，無法工作，上週就因嚴重的幻聽、妄想而緊急送到急診，在口服藥不吃的情況下，醫師使用長效針劑治療，林男的情緒穩定得很快，也減少了預期住院時間。

電話問診已上線　長效針也可至鄰近診所施打

醫療院所的防疫嚴謹程度高，相較一般公眾場合，感染風險程度不一定高，但可以理解患者跟家屬的不安感，林志堅主任表示，疫情期間健保署也推動視訊或電話診療，經醫師評估病情穩定可採「視訊或電話」，台中榮總也提供這項服務，目的是希望需要長期診療的患者不因疫情而中斷。林志堅主任也補充說明，若不想在醫院停留過久，處方箋中有長效針劑的患者，也建議可以拿到家中附近的診所、衛生所，掛號後出示醫院處方箋，醫師大多願意協助施打。

不停藥、回歸社會！　醫病共同治療目標

能夠回到正常生活，有著穩定工作，也幫助家屬減輕負擔，是思覺失調症及躁鬱症等慢性精神疾病最重要的治療目標。在患者的同意下，林志堅主任常常在診間用正面的實例鼓勵患者跟家屬「剛剛走出去的那位男士也是思覺失調症患者，他是一位補習班老師，從發病到現在，從沒缺席回診」規律治療才能穩定恢復生活正軌，家屬往往露出不可思議的眼神，盼在一次次正面的鼓勵分享，能一起達到不停藥、回歸社會。



資料來源：健康醫療網 疫情三級期間　給思覺失調與躁鬱症患者的就診建議

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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