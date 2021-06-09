造型更動感、標準搭載 48V 輕油電 小改款 BMW X3 / X4 登場

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外觀方面，小改款 X3 / X4 換上重新設計的主動式 LED 頭燈組，雷射頭燈列為選用配備，雙腎形水箱護罩面積略微放大，中間改為相連的設計，並換上線條更銳利的前後保險桿，LED 尾燈內部導光條排列方式也換上新造型，標準的 X3 與 X4 提供 xLine 或 M Sport 套件供選擇，M Competiton 車型則搭載 M 專屬空力套件，足踏 21 吋 M 款鍛造鋁合金輪圈，還可選擇首見於全新 M3 / M4 上的 Sau Paulo Yellow 黃色車身塗裝。
內裝方面，小改款 X3 / X4 維持駕駛導向的座艙設計，配備 BMW Live Cockpit Professional 虛擬座艙，採用 10.25 吋或 12.3 吋螢幕架構，並配備 BMW Intelligent Personal Assistant 個人助理語音指令操作、Remote Software Upgrade 線上更新、三區獨立恆溫空調及座艙氣氛燈等，飾板與空調出風口造型也進行細部修飾。而 M Competition 車型還搭載 M View 儀錶板介面、M 專屬排檔桿、紅色引擎啟閉按鈕及新款 M Mode 開關。
動力配置方面，小改款 X3 / X4 全數搭載 xDrive 四輪驅動系統，提供 20d、30d、M40d 共 3 款渦輪柴油動力，20i、30i、M40i 共 3 款汽油動力，純燃油動力車型均配置 48V 輕油電複合動力技術，X3 還多出 30e 插電式油電複合動力供選擇，至於 M Competition 車型則搭載最大馬力 510hp 的直列 6 缸渦輪增壓汽油引擎，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 3.8 秒完成，較先前快上 0.3 秒。
X3 與 X4 車系可說是 BMW 的銷售主力車型之一，現行車型經過約莫 3~4 年的發展，原廠帶來精進的小改款車型，有助於提早因應下一代 Mercedes-Benz GLC 的到來，7Car<小七車觀點> 將會追蹤小改款 X3 / X4 車系導入國內的最新消息。