跑格四門 尺碼增大 全新 BMW 4 Series Gran Coupé 正式登場

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全新 BMW 4 Series Gran Coupé 車長 4,783mm、車寬 1,852mm、車高 1,442mm，比前代車型加長 143mm、寬增加 27mm、並提高 53mm。 2,856mm 的軸距也比前代車型長 46mm，甚至比 3 Series Sedan 還要長上 5mm。外觀上自然延續新世代 4 Series 的設計，於車頭方面導入星幕式直立水箱護罩設計，配備 U 字形導光 LED 頭燈，並維持類 Coupé 的車身線條，結合 C 柱 Hofmeister Kink 倒勾轉折，一路延伸至微幅揚起的車尾，更降低視覺上的車身高度，造就出僅 0.26Cd 的風阻係數。此外，原廠工程師也利用無窗框車門、貼齊車身把手設計來強化運動跑格的氣息。
內裝方面維持一貫的駕駛導向傳統，整體車室以黑色車內頂篷鋪陳，並標準搭載 12.3 吋虛擬數位儀錶、10.25 吋中控觸控螢幕，M440i xDrive / M Sport 車型當中擁有 Vernasca 真皮包覆的 M 雙前座跑車座椅，以及 M 款多功能真皮方向盤(含換檔撥片)與 M 款駕駛座踏板組等。後方提供 470 公升的行李廂空間，較舊款增加 39 公升，透過 40 : 20 : 40 比例後座傾倒功能，可再進一步擴展到 1,290 公升。
動力部分，M440i xDrive Gran Coupé 採用含 48V 輕油電技術的 3.0升 TwinPower Turbo 汽油直列 6 汽缸汽油引擎，擁有 374 匹最大馬力與 500 牛頓米最大扭力，0 到 100 公里/每小時僅需 4.7 秒。430i Gran Coupé 及 420i Gran Coupé 則搭載 TwinPower Turbo 直列 4 汽缸汽油引擎，分別擁有 245 匹及 184 匹最大馬力與 400 牛頓米及 300 牛頓米最大扭力，BMW 430i Gran Coupé 0-100 km/h 加速 6.2 秒，420i Gran Coupé 0-100 km/h 加速則為 7.9 秒。
4 Series 車系可說是從 3 Series 衍生的運動車款，以較跑格化的姿態吸引追求個人風格的消費者。而大改款 4 Series 自去年 12 月開始導入國內市場販售，也陸續開放 Convertible 敞篷車型的訂單，而 4 Series Gran Coupé 在原廠發表後，國內總代理汎德也預定在 2021 年前導入國內市場販售，不過車型編成尚未確認，若有進一步消息，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤報導。