最大載重 1,380 公斤 DFSK C31 底盤車於哥倫比亞推出

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C31 底盤車的車身尺碼長寬高為 4,600x1,635x1,960 (mm)，軸距則為 3,050mm，座艙後方長度為 2,900mm，最大載重為 1,380 公斤，底盤車部分最大載重為 915 公斤。
動力配置方面，C31 底盤車採用 1,499cc 直列 4 缸自然進氣汽油引擎，於 6,000rpm 時可輸出 117hp 最大馬力，於 4,500rpm 時可輸出 15kg-m 峰值扭力，搭配 5 速手排變速箱及後輪驅動。底盤方面，C31 底盤車採用前獨立麥花臣式懸吊，搭配後葉片彈簧式懸吊，原廠採用的輪胎尺寸為 185R14LT。
配備方面，C31 底盤車配備前霧燈、車身同色車外後視鏡蓋、手動調整座椅、冷暖空調、USB/SD 音響、雙前座 SRS 輔助氣囊、ABS 防鎖死煞車系統及 ESC 車身動態穩定系統。
國內市場方面，DFSK 總代理合同興目前販售大穩發 S2.5t、金穩發及穩發共 3 款小貨車，其中最新上市的大穩發 S2.5t 將總重升級至 2.5 噸，並導入包括 ESC 車身動態穩定系統、ABS 防鎖死煞車系統及後車門兒童安全門鎖等安全配備，引擎也通過歐盟六期排放標準，並提升輸出表現，建議售價為新台幣 60.8 萬元起。