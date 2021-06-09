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換上新世代家族風格 小改款 Opel Grandland 登場

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-06-09 18:55:40

Opel 今日 6/9 推出小改款 Grandland，編成與售價將在未來數週內公佈並展開接單，生產地點選在德國 Eisenach 工廠，預定今年秋季開始交車。

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外觀方面，小改款 Grandland 導入 Opel Vizor 家族設計風格，頭燈與水箱罩相連，保險桿採用亮黑色與銀色點綴細節，頭燈導入左右各 84 顆 LED 模組的 IntelliLux LED® Pixel Light 矩陣式燈具，車側輪拱自小改款前採用塑料原色呈現改為車身同色烤漆，車頂可選擇黑色烤漆，車尾將車型字樣由原先的左側移至行李廂蓋中央。

內裝方面，小改款 Grandland 導入 Opel Pure Panel 虛擬座艙，以 12 吋數位儀表板搭配 10 吋中控台觸控螢幕，內建 Multimedia Navi Pro 車載系統與 OpelConnect 車聯網，座椅導入 AGR 背脊健康設計，配備 Highway Integration Assist 高速公路整合輔助系統、Night Vision 夜視輔助系統 (透過紅外線偵測前方 100 公尺)、手機無線充電、線傳式式檔、駕駛模式切換及 Keyless Open & Start 感應式電動尾門等機能。

動力配置方面，Opel 尚未透露小改款 Grandland 詳細的動力規格，僅確認將有柴油渦輪、汽油渦輪及插電式油電複合動力供選擇，驅動方式提供前輪驅動與四輪驅動。Grandland 是以 PSA 集團 EMP2 模組化平台打造，小改款前提供 1.2 升直三、1.6 升直四共 2 款汽油動力，柴油則有 1.5 升、1.6 升及 2.0 升共 3 款直四動力，至於插電式油電複合動力則有 1.6 升直四搭配電動馬達，小改款後的變化有待原廠日後確認。

國內市場方面，Opel 品牌目前已無總代理正式導入，不過與 Grandland 採用相同平台的 Citroën C5 Aircross 及 Peugeot 3008 均由總代理寶嘉聯合正式引進販售，本站日前試駕小改款 3008 1.5 BlueHDI Allure 的試駕報導可 [按此參閱]

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