極速達 440km/h　全新 Bugatti Chiron Super Sport 登場

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此次新推出的 Chiron Super Sport 為 Bugatti 第四部掛上 "Super Sport" 之稱的車款，Bugatti 首度於 1931 年在巴黎車展上首次推出 Type 55 Super Sport，2.3 升 8 缸引擎在當時可發揮 160hp 最大馬力，極速超過 180km/h，直到 1935 年共生產了 38 輛。1993 年到 1995 年，限量 39 部的 EB 110 Super Sport 正式登場，其所配置的四渦輪 V12 引擎可發揮超過 610hp 最大馬力，並創下超過 351km/h 的極速紀錄。經過 20 年後，Veyron 16.4 Super Sport 以 431.2km/h 刷新紀錄，最後才由 Chiron Super Sport 300+ 於 2019 年達成極速 490.484km/h 的驚人表現。
Chiron Super Sport 為了提供高速之下擁有足夠的下壓力和最小的阻力，車尾相較於一般車型增加了 25cm，確保氣流盡可能保持在車身底部，原廠工程師也擴大空氣分流器的橫切面，使分流器的後段位置也偏上，搭配專屬的擾流、側裙等空力套件使得車輛看起來更加寬扁。Bugatti 也將排氣尾段從原本的中央位置移至更兩側，垂直的四出設計看起來也更加兇狠，官方也宣稱擁有更低沉的聲浪表現。
動力部分，Chiron Super Sport 所搭載的 8.0 升 W16 引擎經過重新調校，包含渦輪增壓器、油泵、氣缸蓋、變速箱和離合器，使最大馬力提升100 PS 來到 1,176 kW/1,600 PS，同時車身重量也進一步減輕了 23 公斤，透過 7 速雙離合器變速箱可於 5.8 秒內從 0 加速到 200km/h，在 12.1 秒內可加速到 300km/h，0~400km/h 加速更比 Chiron 快了 7%，極速可達到 440km/h。
在底盤表現方面，懸吊彈簧剛性進一步增強，使車輛在極速行駛中仍能保持穩定。此外，工程師團隊還對懸吊電控系統進行了重新調校，可於 6 毫秒內完成底盤設置，以對應不同的駕駛模式。至於輪胎部分，使用的為 Michelin Super Sport 全新開發的 Pilot Sport Cup 2，針對車輛的極速行駛狀態進行了優化，具有更高的剛性和平滑度，而這款輪胎同時也是唯一能支援到 500km/h 連續行駛的輪胎。