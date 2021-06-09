COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

端午別返鄉，小心害死自己和家人　醫教１妙招聚餐，兼顧防疫又有趣！

▲ （圖／今健康）
▲ （圖／今健康）

今健康

2021-06-09 20:00:00

武漢肺炎（新冠肺炎）在台灣至今疫情持續緊張，全國三級警戒也延長至6/28，期間正逢端午連假，民眾、各界專家憂心返鄉潮將可能帶來一發不可收拾的災難，紛紛呼籲避免返鄉。胸腔內科/重症醫學黃軒醫師也以國外的案例舉例，呼籲連假期間避免非必要的移動，以防疫情升溫。

我是廣告 請繼續往下閱讀
各國疫情下移動的慘劇，馬國1傳2363人、29死。

黃軒醫師舉例，義大利在去年疫情大爆發之際，人民陷入恐慌擔憂封城，倫巴底車站湧現大批人潮，不僅造成群聚感染的危機，也因此讓病毒有機會被帶往四處，如國際新聞所見，最終導致義大利疫情大規模爆發。類似的案例在英國、美國等地也曾出現。

近一點日子來看，最近因移動導致病毒傳播、引起大規模傳染最知名的案例就是馬國的「巴塞感染群 (Cluster Pasai) 」事件。一名學生因父親過世返鄉奔喪，卻未料自己已染疫，最終導致1傳2363人、29人死亡的慘劇，其中原因也包括了當地醫療相對有限，不少人四處求醫，導致病毒擴散。

#武漢肺炎 #新冠肺炎 #端午節 #返鄉 #巴塞感染群 #移動式傳播 #黃軒
#武漢肺炎 #新冠肺炎 #端午節 #返鄉 #巴塞感染群 #移動式傳播 #黃軒


返鄉也可能害死自己，醫指2關鍵！

黃軒醫師表示，這些國外的案例歷歷在目，都強烈的警示著所有人，疫情緊張之際千萬不可做不必要的移動。現在台灣全國疫情皆不穩定，誰都無法保證地方是絕對安全，陸續也有原本較無疫情傳出的縣市轉眼間變成熱區。此時的移動非常有可能讓台灣陷入同樣的危機當中，如同無數個隱形風險至各處移動。

黃軒醫師指出，返鄉等不必要的移動所形成的車流、人流，都非常容易形成病毒最容易遠距離移動的「移動式傳播」。這不僅意味著可能面臨各地淪陷，移動時也提升了自己的染疫風險，同時自己也將面臨其他人將病毒帶到身邊的風險，因為我們無法得知那些身旁或和自己一樣移動的人是否染疫。

#武漢肺炎 #新冠肺炎 #端午節 #返鄉 #巴塞感染群 #移動式傳播 #黃軒
#武漢肺炎 #新冠肺炎 #端午節 #返鄉 #巴塞感染群 #移動式傳播 #黃軒


台灣致死率世界居冠？醫指關鍵，返鄉後會更高！

近日各界也不斷在討論台灣疫情死亡率約為2.1%，位居世界最高，對此黃軒醫師指出，其實不能以當下的情況做比較，基準值不同，各國在疫情爆發之際若沒守好，死亡率是一定會大幅度增加，有如拋物線一般，隨疫情趨緩而下降。以前述義大利的例子來看，當時死亡率約為8%，為台灣的３倍之多，而美國在去年三月份疫情爆發之際，死亡率第一個月更來到26.6%，非常驚人，其最主要的關鍵就包括了「移動式傳播」。

黃軒醫師提醒，三級警戒、沒有疫苗的保護下若出現返鄉，進入第四級的風險非常大，各地的疫情傳染率、重症率、致死率都將可能遠超過現在的局勢！

愛家人就不要害家人，醫推在家群體視訊吃飯！

黃軒醫師表示，過年過節是非常好的傳統習俗，目的在與家人團聚，與家人團聚的心思在於對家人的愛，愛家人就不要移動，不要害到家人，也不要讓家人陷入害到自己的自責中。相較之下，大家約好個時間，用群體視訊的方式，將手機放在餐桌上，一同享用佳節饗宴，聊聊彼此最近的生活等，不僅可達團聚的效果，也可在沉悶緊張的防疫時代留下個有趣、奇妙的回憶，更可免於疫情擴散的風險。且還可以叫外送，能吃的還不只有粽子，若是為了大餐而返鄉也更可以將此列入考量，重新考慮。

#武漢肺炎 #新冠肺炎 #端午節 #返鄉 #巴塞感染群 #移動式傳播 #黃軒
#武漢肺炎 #新冠肺炎 #端午節 #返鄉 #巴塞感染群 #移動式傳播 #黃軒




以上新聞文字、照片屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

指揮中心開放在家快篩揪出確診黑數，您認為是否太晚開始？

是，太晚了
不是，現在還來得及
80%20%
2021-06-09-2021-06-12

悶壞了！你對居家防疫管制疲乏了嗎?

不疲乏，互相配合，共同抗疫
疲乏，不升四級，漸漸無感了
66.11%33.89%
2021-06-08-2021-06-11

端午退車票不返鄉引爭議，您覺得端午連假要取消嗎？

要取消
不用取消
61.79%38.21%
2021-06-07-2021-06-10

三級警戒管制二度延長，此舉防疫政策你滿意嗎？

滿意
不滿意
29.07%70.93%
2021-06-07-2021-06-10
疫情下哪個狀況會讓你最憂心?

疫情下哪個狀況會讓你最憂心?

繼續作答
您覺得下咧哪一件事造成溫室效應最為嚴重？

您覺得下咧哪一件事造成溫室效應最為嚴重？

繼續作答
即時
推薦閱讀