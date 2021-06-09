端午別返鄉，小心害死自己和家人　醫教１妙招聚餐，兼顧防疫又有趣！

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黃軒醫師舉例，義大利在去年疫情大爆發之際，人民陷入恐慌擔憂封城，倫巴底車站湧現大批人潮，不僅造成群聚感染的危機，也因此讓病毒有機會被帶往四處，如國際新聞所見，最終導致義大利疫情大規模爆發。類似的案例在英國、美國等地也曾出現。
近一點日子來看，最近因移動導致病毒傳播、引起大規模傳染最知名的案例就是馬國的「巴塞感染群 (Cluster Pasai) 」事件。一名學生因父親過世返鄉奔喪，卻未料自己已染疫，最終導致1傳2363人、29人死亡的慘劇，其中原因也包括了當地醫療相對有限，不少人四處求醫，導致病毒擴散。
返鄉也可能害死自己，醫指2關鍵！
黃軒醫師表示，這些國外的案例歷歷在目，都強烈的警示著所有人，疫情緊張之際千萬不可做不必要的移動。現在台灣全國疫情皆不穩定，誰都無法保證地方是絕對安全，陸續也有原本較無疫情傳出的縣市轉眼間變成熱區。此時的移動非常有可能讓台灣陷入同樣的危機當中，如同無數個隱形風險至各處移動。
黃軒醫師指出，返鄉等不必要的移動所形成的車流、人流，都非常容易形成病毒最容易遠距離移動的「移動式傳播」。這不僅意味著可能面臨各地淪陷，移動時也提升了自己的染疫風險，同時自己也將面臨其他人將病毒帶到身邊的風險，因為我們無法得知那些身旁或和自己一樣移動的人是否染疫。
台灣致死率世界居冠？醫指關鍵，返鄉後會更高！
近日各界也不斷在討論台灣疫情死亡率約為2.1%，位居世界最高，對此黃軒醫師指出，其實不能以當下的情況做比較，基準值不同，各國在疫情爆發之際若沒守好，死亡率是一定會大幅度增加，有如拋物線一般，隨疫情趨緩而下降。以前述義大利的例子來看，當時死亡率約為8%，為台灣的３倍之多，而美國在去年三月份疫情爆發之際，死亡率第一個月更來到26.6%，非常驚人，其最主要的關鍵就包括了「移動式傳播」。
黃軒醫師提醒，三級警戒、沒有疫苗的保護下若出現返鄉，進入第四級的風險非常大，各地的疫情傳染率、重症率、致死率都將可能遠超過現在的局勢！
愛家人就不要害家人，醫推在家群體視訊吃飯！
黃軒醫師表示，過年過節是非常好的傳統習俗，目的在與家人團聚，與家人團聚的心思在於對家人的愛，愛家人就不要移動，不要害到家人，也不要讓家人陷入害到自己的自責中。相較之下，大家約好個時間，用群體視訊的方式，將手機放在餐桌上，一同享用佳節饗宴，聊聊彼此最近的生活等，不僅可達團聚的效果，也可在沉悶緊張的防疫時代留下個有趣、奇妙的回憶，更可免於疫情擴散的風險。且還可以叫外送，能吃的還不只有粽子，若是為了大餐而返鄉也更可以將此列入考量，重新考慮。
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