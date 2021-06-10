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乾眼症觀念再進化 TFOT淚膜導向治療新趨勢
黃富誠醫師說明，淚膜有三層，由內而外為黏液層、水液層以及油脂層，只要其中一層出問題，就無法維持淚膜的完整性。以往治療以水液層、油脂層為主，主要針對眼睛老化，造成淚腺退化減少淚水分泌，或是瞼板腺萎縮、阻塞，分泌油脂功能出現異常，臨床上常見以含油的人工淚液去做水分與油脂的補充。近期亞洲乾眼症學會指出，對於過往用藥無法得到良好效果的患者，有可能是因為黏液層中的黏蛋白缺乏，導致新型的「濕潤度缺乏型」乾眼症，建議在診斷加入此類型作為考量，讓治療更有效。
黃富誠醫師指出，黏蛋白能保護、濕潤角膜，穩定整體淚膜，使淚液附著於眼表，是維持淚膜健康的關鍵。若缺乏黏蛋白，眼睛濕潤度不足，就會產生「濕潤度缺乏型」乾眼症。目前已有亞洲乾眼症學會(Asia Dry Eye Society，簡稱ADES)推薦的，最新乾眼症共識，淚膜導向治療（tear film oriented therapy，TFOT）相對應補充黏蛋白的眼藥水，可更精準針對所需做加強確認淚膜是哪一層受影響，再對症下藥精準治療，可更精準針對所需做加強，且使用起來相當方便，對患者來說是個不錯的治療新選擇觀念。
乾眼治療猶如長期抗戰 選擇適當的方式才能有效又持久
補充黏蛋白對於修復角膜上皮細胞也很有幫助，一名40多歲的男子罹患青光眼，每天須點數次青光眼眼藥水。因為眼藥水本身的刺激性，以及內含的防腐劑，長時間下來傷害到角膜上皮細胞產生乾眼情況，以往點人工淚液因應，但成效不彰。黃富誠醫師建議患者以TFOT淚膜導向治療概念，選擇修復黏液層的治療方式，能幫助角膜上皮細胞回復健康，對於眼睛適度提升，大幅增加患者使用意願，後來患者回診，角膜回復的情況有明顯進步。
黃富誠醫師呼籲，乾眼治療需要長時間用藥，才能讓受傷的細胞慢慢自我修復健全。現代人因壓力、疲勞、睡眠不足、戴隱形眼鏡容易導致乾眼。尤其現在因為疫情，不管大人和學生，待在家中的時間都大幅增加，上班上課3C電子螢幕時間延長，讓眼睛健康陷入乾眼危機。若出現眼睛紅腫、乾澀、畏光、疲勞、有異物感等困擾，建議儘早至眼科就醫及早治療，減少將來不必要的困擾，避免造成角膜病變，出現不可回復的傷害。
參考資料: 2020 ADES亞洲乾眼症學會乾眼症共識https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7423530/
資料來源：健康醫療網 乾眼危機！居家辦公遠距上課 關鍵「黏蛋白」缺乏怎辦？
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊