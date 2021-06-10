主打抗菌效果 Greenway 格菱威 GS 禦守系列隔熱紙將於今年 7 月開賣

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GS 禦守系列分為屬於高規隔熱的 GS15 PLUS、GS35 PLUS 及 GS70PLUS 共 3 種產品，以及屬於禦守經典的 GS15 及 GS35 共 2 種商品，前擋風玻璃報價新台幣 8,500~13,500 元起，車身報價新台幣 13,000~22,000 元起，自 7 月起於指定授權經銷店全車安裝 GS 禦守系列，即可獲贈與代言人王陽明聯名的 GREENWAY x EMC 帽 T 乙件。
GS 禦守系列隔熱紙採用 Greenway 格菱威新加坡總公司 FILMTAC 研發的超薄奈米島型塗層技術，並交由歐盟 Eurofins、韓國 KSTR、SGS進行檢測，證實在 ISO 22196:2001、JIS Z 2801:2010 雙重國際標準下，其表面抗菌效果超過 99.9%。
除此之外，GS 禦守系列隔熱紙也交由美國 Bioscience Laboratories實驗室進行新冠病毒實驗，以最新病毒株 USA-WA1/2020 進行檢測，其序列特性是目前最為接近新型冠狀病毒 (SARS-CoV-2)，在 ISO 21702:2019 標準測試中，證實其 24 小時內可以降低新型冠狀病毒存活率最高達 62%。