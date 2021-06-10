捨 V8 動力、採全新 GA-F 平台　Toyota Land Cruiser 300 系列正式登場

我是廣告 請繼續往下閱讀
Toyota Land Cruiser 車系最早於 1951 年 8 月誕生，當時名為 TOYOTA BJ，是一款具有強大引擎的四輪驅動車款，在惡劣環境當中仍能維持優秀的性能表現，更成為第一輛成功爬上富士山的車。自此之後 Land Cruiser 車系變成為 Toyota 發展車輛技術的基石，目標是成為客戶以及參與這輛車的人員提供更高度的安全與保障。迄今發展 70 年已累計銷售約 1,040 萬台，平均每年約有 30 萬台的銷量，已被全球 170 個國家和地區的客戶使用。
Land Cruiser 300 外觀上保留傳統硬派粗曠的風格，追求越野駕駛時不易損壞的燈位、保險槓造型等設計，不過在車頭方面仍舊可以看到水箱罩換上更大面積的橫柵式設計，搭配新式 LED 燈組帶來令人印象深刻的扮相。Land Cruiser 300 同樣保有分離式階梯大樑設計，但全新應用的 GA-F 平台車架本身經過全新設計，重量輕且剛性高。包括車架和車身在內的整車重量有所減輕(約減輕 200 公斤)，同時降低車身重心改善重量比例 (前 53.5%、後 46.5%)，並強化懸架剛性，以及透過 E-KDSS 電子懸吊系統、多地形監視器、多地形選擇，讓車輛於公路或者越野駕駛時都能輕鬆駕馭、不易疲勞。
內裝方面也是進行大幅度調整，導入 12.3 吋全數位儀表版或者 9 吋行車資訊幕，並加入全新的獨立觸控多媒體系統，且排擋桿置於中央鞍座正中央，並首度導入指紋辨識系統，除了按下 Push Start 按鍵之外，車主還必須掃描指紋後才可以發動車輛。此外，其餘像是 Apple CarPlay、Android Auto、空氣負離子、無線充電板、HUD 抬頭顯示器、電動尾門、電動可調方向盤、JBL 音響系統 (14 支喇叭) 等等都在配備清單內。
安全配備部分自然搭載最新的 Toyota Safety Sense，具備行人(白天和黑夜)和自行車(白天) 偵測以及直線對向來車偵測的前方預防碰撞系統，以及緊急轉向迴避輔助功能，LTA 車道追蹤系統、AHB 遠 近光燈系統等。此外，還配備了停車輔助煞車系統，可辨識停車場的前後障礙物、倒車時接近的車輛和行人，預防事故發生。
動力部分取消 V8 引擎配置，改採全新研發的 V6 雙渦輪增壓引擎，提供一款 3.5L 汽油以及一款 3.3L 柴油引擎，同時搭配 Direct Shift-10AT 十速自排變速箱，汽油車型可發揮 415PS 與 650Nm 的性能表現；柴油車型則具備 309PS 與 700Nm 的輸出。
Land Cruiser 車系憑著強大的越野性能、優異的耐用度深植人心，經過 70 年的發展已經發展成一個車種龐雜的大車系，對於車迷來說都是一款精神指標性的車款。在國內市場方面，總代理和泰考量品牌定位與形象，選擇以小老弟 Land Cruiser Prado 及 Lexus LX 來劃分市場，因此在 Land Cruiser 車系完成更新後，很快就能期待剩餘分支車型的到來了。