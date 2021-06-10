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防疫全認證　橘子工坊洗淨威脅正夯

▲天然潔品領導品牌「橘子工坊」防疫系列商品，經認證能洗多類病毒，居家防疫清潔更安心。（圖／資料照片）
▲天然潔品領導品牌「橘子工坊」防疫系列商品，經認證能洗多類病毒，居家防疫清潔更安心。（圖／資料照片）

生活中心／綜合報導

2021-06-10 17:00:00

新冠肺炎本土疫情自5月升溫，疫情至今尚未平息，除了日常勤洗手、戴口罩外，許多消費者開始特別注重衣物清潔、居家防疫等清潔消毒工作。市面上多元的洗潔產品中，具有制菌、抗病毒的產品，是可同時兼顧清潔、制菌的良好解決方案。天然潔品領導品牌橘子工坊便推出了多款經認證的產品，與消費者一同保護全家人的健康。

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「第一支洗淨病毒洗衣精」 經認證可洗淨冠狀病毒
橘子工坊一向傾聽消費者聲音，除了堅持推出天然的產品外，更提前觀察到消費者的洗淨病毒需求，在疫情爆發前，橘子工坊便超前部署上市一系列防疫產品。其中「第一支洗淨病毒洗衣精」除制菌力高達99.99%，更經國內知名大學實驗證實能洗淨冠狀病毒(貓冠狀病毒NTU156)、A型(H1N1)/B型流感病毒與常見6大細菌。

橘子工坊防疫產品 不只制菌更能有效洗淨病毒
而橘子工坊制菌力天然濃縮洗衣精、制菌靈清潔噴霧以及2020年底最新推出的橘子工坊五合一洗衣金球、橘子工坊洗淨病毒酵素洗衣精，研發團隊更針對A/B型流感病毒採用獨特天然配方設計，與國內知名大學合作的進行產品測試，取得洗淨病毒的實驗報告以及美國PCR低敏驗證，提供消費者安心防疫的多一層保障。

橘子工坊獲「SNQ國家品質標章」防疫類產品肯定
橘子工坊的防疫商品也榮獲「SNQ國家品質標章」防疫類產品的肯定，包含橘子工坊制菌力天然濃縮洗衣精， 以及疫情期間熱銷產品橘子工坊制菌靈清潔噴霧，可搭用於擦拭居家環境及物品，該產品亦通過國內知名大學實驗證實，在有效濃度下，可清除衣物、毛料上可能殘留的腸病毒71型，抑制A型(H1N1)B型流感、人類冠狀病毒(229E)以及諾羅病毒(GI)，並通過美國PCR低敏驗證，安心不刺激，是許多人推薦的居家常備噴霧。

制菌靈清潔噴霧通過美國PCR低敏驗證 可有效清除5類病毒 安全不刺激
橘子工坊提醒消費者，防疫期間衣物要常清洗，若無法即刻清洗，返家後也可以將外衣優先掛在通風處使用抗菌噴霧消毒。另外，若僅用制菌的洗衣劑來清洗衣物，衣服上的病毒不一定會被完全清除，建議消費者在購買洗衣精、清潔噴霧等居家清潔用品時，可以挑選具備洗淨病毒，並含制菌效果的產品；如果家中有小孩，也可以優先選擇天然低敏、不刺激的產品，才能保護自己和家人的健康。

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