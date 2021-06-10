銓敘部：會同人事總處整合系統　提升銓審效率

（中央社記者陳俊華台北10日電）銓敘部今天說，109年適用特種法規人員銓審案件中，有60件提起復審，占總件數的0.09%；為提升銓審效率，將會同行政院人事總處研商，進行系統整合，送審案件將可網路報送及線上簽核。





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考試院今天舉行院會，會中銓敘部就民國109年適用特種法規人員銓審情形、最近3年適用特種法規人員銓審情形及銓審案件提起行政救濟等情形，提出專案報告。





銓敘部指出，截至109年12月31日止，適用特種法規人員經銓敘部銓敘審定有案總人數，合計15萬7593人，其中以警察人員6萬8612人最多、醫事人員2萬7397人次之，司法人員1萬9594人再次之，最少的是審計人員694人。





銓敘部說，109年適用特種法規人員中，經銓敘部辦理銓敘審定案件共計6萬6483人次，其中警察人員2萬3474人次最多、主計人員1萬4161人次、司法人員1萬3987人次。





銓敘部表示，就109年適用特種法規人員銓審案件提起行政救濟情形來看，對銓敘部銓審結果不服，提起復審者共60件，只占109年銓審案件的0.09%，包含司法人員3件、消防人員49件、主計人員1件、警察人員6件及關務人員1件，經復審決定駁回55件，不受理5件。





銓敘部指出，不服復審決定，提起行政訴訟者共4件，其中消防人員1件，為47人共同提起的行政訴訟、主計人員1件、警察人員2件，都還在審理中。





銓敘部表示，為持續提升銓審效率，將會同行政院人事行政總處研商，規劃將銓敘業務網路作業系統與人事總處的網路版人力資源管理資訊系統進行整合，就跨機關人事資料、資訊系統及作業流程整合及優化，已達成共識。





銓敘部說，經整合後，可達成簡化案件網路報送流程，使送審案件全面網路報送及線上簽核，以及提供線上檢核功能，全面提升銓審案件報送的正確性等效益，落實考試院數位轉型及無紙化的政策目標；盼達成銓審更正確、時程更快速、流程更透明、爭訟更減少、人力更節約。





考試院長黃榮村說，公務人員的銓審案件，涉及當事人任用資格與俸級核敘等重要權益，為提升銓審效率及結果正確性，減輕各級人事人員工作負擔，請銓敘部積極研議系統整合作業，並更新銓審業務網路作業審查系統功能，簡化送審作業，並須強化個資安全，維護公務人員權益。（編輯：林興盟）1100610



