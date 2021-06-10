▲ 三級警戒延長，台鈴eReady 推「視訊賞車」及「到府試乘」服務

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「疫情互扶持，為您來加電」來自 eReady 的「車主防疫關懷信」
在疫情中，台鈴 eReady 即時寄送「車主防疫關懷信」和「品牌口罩」與車主並肩防疫，並提供安全且不打折扣的門店保養及維修服務。
以下文字為車主防疫關懷信件內容：
親愛的 eReady 車主您好：
感謝您對本公司的支持，購買我們的車輛，最近台灣面臨 COVID-19 的疫情，是繼 SARS 以來最嚴峻的一次。這段期間我們關心全台 eReady 車主的安全，請大家要全程配戴口罩保護好自己與家人。目前使用個人移動工具是疫情期間的好選擇，eReady 各門店皆有落實實聯制、體溫量測、消毒、以及人流管制，我們將持續對於車主提供不打折的銷售與服務體驗，在這邊祝福大家平安順心。
全台 eReady 門店 LINE 官方帳號、FB 紛絲專頁 即刻預約「線上賞車」、「到府試乘」
即日起 eReady 智慧電車推出「線上安心賞車服務」，透過視訊的方式由門店夥伴一對一為您提供專業親切的詳細車輛介紹。
- 在全台 eReady 門店的 #粉絲團私訊留言加入
- eReady 門店的 #LINE官方帳號好友
eReady 邀您放心賞車、安心加入「新美好移動體驗」行列，各門店「線上賞車」「到府試乘」預約連結∶
eReady 台北大安店；LINE官方帳號：http://line.me/ti/p/@eready_taipei
eReady 汐止康寧店；LINE官方帳號：https://lin.ee/4jGQRDb
eReady 新北三重店；LINE官方帳號：https://lin.ee/WnYVvlQ
eReady 新莊思源店；LINE官方帳號：http://line.me/ti/p/@eready.xinzhuan
eReady 中壢延平店；LINE官方帳號：https://line.me/ti/p/W4QfqRdcPX
eReady 台中中清店；LINE官方帳號：https://lin.ee/t8t0KQc
eReady 台中精武店；LINE官方帳號：http://line.me/ti/p/@189laumr
eReady 台南武聖店；LINE官方帳號：https://lin.ee/tfzhBRF
eReady 高雄鳳山店；LINE官方帳號：http://line.me/ti/p/@204yaggr
「多元資費彈性調整方案」、「醫護人員暖心計畫」同步推出
台鈴 eReady 與 Gogoro Network 在疫情期間提供消費者安心且貼心的服務。在減少外出的情況下，可彈性調整資費方案，並可根據騎乘情況將「里程、電池使用費折抵金」遞延抵扣。自 6 月 1 日起至 7 月 31 日止，車主憑任職之醫療機構員工識別證，申請電池資費兩個月共 598 元的資費折抵（每月折抵 299 元）。