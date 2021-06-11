延續 Z 跑車傳奇　Nissan 宣告新一代 Z 將在 8/17 紐約發表

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Nissan Fairlady Z 車系發展至今約有 50 年的歷史，而即將發表的新一代車型為第七代版本，原廠也於 2020 年 9 月公開 Z Prototype 原型車讓車迷一睹新設計的面貌。
第七代 Fairlady Z 以 FR-L 後驅平台打造，維持長車頭、短車尾傳統比例設計，全長 4,382mm、寬 1,850mm、高 1,310mm。車頭部分可以看到與葉子板、引擎蓋一氣呵成的頭燈組取自 240Z 的半橢圓燈組設計，內部採用 LED 光源，日行燈則以上下分段的方式顯現，同時氣壩造型相當方正，與圓滑的車身線條形成強烈對比。外擴的輪拱搭配 19 吋鋁合金鋁圈使得視覺感飽滿十足，窗框上緣的鍍鉻飾條與車頂線條連成一氣，有股畫龍點晴的復古感。車尾以一組黑色飾蓋貫穿，內建了橫置的 3D LED 燈組，下方則採用雙邊單出圓形尾管，讓人一眼就認出是 Nissan 的 Z 跑車。
內裝部分同樣講求跑車化的駕駛導向座艙，透過大量軟質塑膠、皮質以及同色車車縫線營造優異的氛圍。車內仍保留大量傳統的物理按鍵設計，科技氛圍不算濃厚，但配備方面還是有提供全數位 12.3 吋全數位液晶儀表板，並配置了換檔閃爍警示燈、三環表、空調介面旋鈕、手排以及傳統手煞車等等。
動力方面取消現行經典的 3.7 V6 VQ 系列自然進氣引擎，改以雙渦輪增壓 V6 引擎，但官方並無公布哪款引擎，推測應就是 VR30DDTT 3.0 V6 渦輪增壓引擎，搭配 6 速手排，最大馬力擁有 405ps/6400rpm、最大扭力 48.4kgfm / 1600-5200rpm 的表現。
自 2008 年推出至今的 Z34 車系 (370Z / Fairlady Z) ，已在市場中拼戰約莫 13 年之久，加上非主流的定位銷量也不可能撐起經營的重任，以一個市售的產品角度來看其實早就應該退場。不過作為 Nissan 品牌的門面 (GT-R / Farilady Z) 之一，Nissan 還是選擇了將 Fairlady Z 復甦，並運用現有的資源改進，繼續帶給消費者擁有駕駛樂趣的傳統跑車。