新世代德國商旅 Volkswagen T7 Multivan 正式發表

我是廣告 請繼續往下閱讀
外觀方面，T7 Multivan 擁有更俐落的整體造型，風阻係數為 0.30Cd，車頭導入新世代 Volkswagen 家族風格，兩側 LED 頭燈組透過 1 道導光條相連，還可選配 IQ.LIGHT 矩陣式 LED 燈組，前保險桿造型也較 T6.1 更為平順，車側導入雙 A 柱設計使前擋風玻璃較過去更為傾斜，原先在 T6.1 世代設於車燈旁邊的車型字樣移至 A 柱下方，車頂則配置兩片式全景天窗，尾燈造型改為橫置樣式。尺碼部分，T7 Multivan 的車身長寬高為 4,973x1,941x1,903 (mm)，軸距則為 3,124mm，而長軸車型則增加 200mm 的後懸使車長來到 5,173mm。
內裝方面，T7 Multivan 採用雙螢幕構成儀錶台，配備 Digital Cockpit 虛擬座艙及 Ready 2 Discover 車載資訊系統，座椅採 7 人座設定並導入全新配置系統，除前座兩張座椅外，其他座椅可進行滑動或拆卸，第二排座椅可進行 180 度翻轉，而第三排座椅也自過去連動式的設計改為獨立配置，創造更豐富的變化機能。另外也擁有全新的滑軌設計，輔以更輕量化的後艙座椅，使用者在拆卸及搬運座椅時將會比過去更迅速，可在短時間創造出廣大的載物空間，便於載運機車或自行車，更可讓三排座椅在收折後，營造出平整的表面，全車置物空間最高可達 4,053 公升。
安全科技方面，T7 Multivan 導入符合 SAE Level 2 半自動駕駛輔助等級的 IQ.DRIVE Travel Assist 系統，在車速 0-210km/h 間均可啟動輔助駕駛功能，另外也搭載 Car2X 技術、Front Assist (含 City Emergency Braking)、Lane Assist 主動式車道修正輔助系統、Swerve Support 偏離車道輔助系統、Dynamic Road Sign Display 動態道路標誌顯示系統等。
動力配置方面，T7 Multivan 採用 MQB 平台，首度提供 eHybrid 插電式油電複合動力，搭配 6 速 DSG 雙離合器自手排變速箱，可輸出 218ps 最大綜效馬力，而純汽油動力則分為 1.5 TSI (136ps) 及 2.0 TSI (204ps) 共 2 款，與之搭配的是 7 速 DSG 雙離合器自手排變速箱，全車系均為前輪驅動。至於 TDI柴油動力將在明年登場，可輸出 150ps 最大馬力。
Multivan 車型是在 1985 年的 IAA 法蘭克福車展時，Volkswagen 基於 T3 世代廂型車所衍生而來，與當時既有的 Transporter 及 Caravelle 車系共同滿足不同消費族群的需求，Multivan 具備的多變化座椅配置持續傳承至最新的 T6.1 車系之中，台灣福斯商旅選在今年 1/6 正式推出 T6.1 世代 Multivan，並在 4/26 發表 T6.1 Multivan L 長軸版車型，經本站詢問，台灣福斯商旅預計 2023 年時才會導入 T7 Multivan 車系。