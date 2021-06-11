第八代 Volkswagen Golf 現身！ 經濟部能源局 2021 年 5 月份油耗測試出爐

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在進口小客車方面，主要的新車為二度小改款 Mini Hatch 及 Cabrio 車系，以及原訂 5 月底展開接單卻因疫情影響而延後的第八代 Volkswagen Golf 車系，Golf 首度導入 eTSI 48V 輕油電系統後，繳出 18.2~20.5km/L 間的平均油耗數字，能源效率均為 1 級，至於近期上市或展開接單的 BMW 4 Series Convertible、Ford Focus ST Wagon SLS Edition、Hyundai Kona 小改款與多款新年式車型也都在本月送測完成。
第八代 Volkswagen Golf 車系以 230 eTSI 與 280 eTSI 兩款五門掀背，加上 280 eTSI Variant 旅行車率先完成測試，全數達到一級油耗。
在進口小貨車、小客貨兩用車及小客車 (非轎式、非旅行車) 部分，本月出現已上市的全新第四代 Kia Carnival 及貿易商引進的 Toyota Sienna Limited AWD 兩款車型測試完成。7Car<小七車觀點> 將持續追蹤各品牌新車上市的最新消息，敬請鎖定。
今年 1 月登場的二度小改款 Mini Hatch 及 Cabrio 車系也出現在 5 月份的油耗測試中。