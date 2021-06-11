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第八代 Volkswagen Golf 現身！ 經濟部能源局 2021 年 5 月份油耗測試出爐

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-06-11 12:55:40

經濟部能源局今日 6/11 公佈 2021 年 5 月份油耗測試數據，在國產車類別可見到小客車出現 Hyundai Venue 新年式車型完成測試，平均油耗介 17.1~17.3km/L，優於先前的 16.3km/L，能源效率為一級。至於國產小貨車、小客貨兩用車及小客車 (非轎式、非旅行車) 部分則有 Luxgen U6 新年式車型完成測試，繳出平均 12.0km/L 的油耗數字，能源效率為一級。

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在進口小客車方面，主要的新車為二度小改款 Mini Hatch 及 Cabrio 車系，以及原訂 5 月底展開接單卻因疫情影響而延後的第八代 Volkswagen Golf 車系，Golf 首度導入 eTSI 48V 輕油電系統後，繳出 18.2~20.5km/L 間的平均油耗數字，能源效率均為 1 級，至於近期上市或展開接單的 BMW 4 Series Convertible、Ford Focus ST Wagon SLS Edition、Hyundai Kona 小改款與多款新年式車型也都在本月送測完成。

第八代 Volkswagen Golf 車系以 230 eTSI 與 280 eTSI 兩款五門掀背，加上 280 eTSI Variant 旅行車率先完成測試，全數達到一級油耗。
今年 1 月登場的二度小改款 Mini Hatch 及 Cabrio 車系也出現在 5 月份的油耗測試中。
在進口小貨車、小客貨兩用車及小客車 (非轎式、非旅行車) 部分，本月出現已上市的全新第四代 Kia Carnival 及貿易商引進的 Toyota Sienna Limited AWD 兩款車型測試完成。7Car<小七車觀點> 將持續追蹤各品牌新車上市的最新消息，敬請鎖定。

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