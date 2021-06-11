導入插電油電科技　全新第二代 Lexus NX 搶先曝光

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全新第二代 Lexus NX 同樣訴求的更加年輕且動感的定位，因此從這次的外觀設計可以看見第二代車型更講求犀利且棱角分明，更凸顯年輕、運動化的產品定位。這次 NX 車系同樣提供 F-Sport 車型，除了融入網格狀大型 Spindle Grille 紡錘形前水箱罩外，銳利的 LED 頭燈與箭矢形日行燈呈現更年輕化的姿態，全車也採用黑色高亮塑料和鍍鉻的色彩反差來凸顯與眾不同。
車尾部分，全新的 L shaped 尾燈中央加入橫跨尾門的 LED 光條，而尾門中央的廠徽也取消改採取 LEXUS 的鍍鉻字樣，車型等級的字標也統一歸列於右下方。
內裝方面，NX 更注重於科技感上的塑造，整體設計相較舊款有著相當徹底的改變，中控台配備全液晶儀表板，取消中央鞍座上的 Remote Touch 資訊整合操控介面，並將空調介面重新設計，導入大尺碼的多功能資訊整合系統觸控螢幕，整合最新的垂直式操作系統，帶來更直覺化的操作感。配備上也提供無線 Apple CarPlay、Android Auto、隱藏式無線充電板等配備。
動力部分，第二代 NX 車系將提供 NX 200 汽油車型，以及持續提供 NX 350h 油電車型，並加入最新的 NX 450h+ 插電式油電混合動力。國內市場部分，經 7Car<小七車觀點>向總代理和泰汽車得知目前因車款導入受到受疫情影響，引進時程還無法確認。有關於第二代 Lexus NX 車系後續訊息，7Car<小七車觀點>將持續關注，並帶來第一手消息。