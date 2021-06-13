特斯拉丟王座！中國靠3萬人民幣電車重演山寨大軍模式？

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5月11日，中國乘聯會公布中國新能源車（以電動車為主）4月的銷量，由於特斯拉採取直銷模式，這份報告中揭露的車廠批發數字，最能反映特斯拉在中國的市場表現。報告中顯示，全中國今年4月賣出18萬4000輛新能源車，較去年同期成長214%。
但是，中國特斯拉4月賣出2萬5845輛車，較3月賣出的3萬5478輛，大幅減少了9633輛。中國乘聯會同時指出，特斯拉4月從中國出口1萬4174輛車，意思是，特斯拉在中國內需市場只賣出1萬1671輛車，出口數量竟然比內銷還多。
打擊特斯拉 中國動作頻頻
今年來，中國對特斯拉在中國市場發展，展開各種非典型的杯葛行動。4月底，中國車主在上海車展大鬧特斯拉攤位，抗議特斯拉煞車失靈，中國政府順勢介入，要求特斯拉交出行車數據。同樣在4月，多家中國媒體及電動車群組回報，多個城市出現交通警察限制特斯拉行駛高速公路，或禁止特斯拉進入軍事地區，這些都嚴重打擊特斯拉品牌。
上海車展期間，特斯拉副總裁陶琳先是強調對不合理要求絕不妥協，但很快地，為了緩解中國官方壓力，也馬上宣告將於今年第2季建設中國資料中心，承諾特斯拉在中國收集到的數據將留在中國，希望中國軍方能解除禁令。
現在，特斯拉和中國就像一對怨偶，雙方打得激烈，但是，一出大門，雙方對外都說「沒事」！
特斯拉現在當然有不跟中國撕破臉的理由。根據特斯拉第1季財報，Model 3和Model Y是目前特斯拉最受歡迎的車款，共賣出18萬2000輛，高階的Model S和Model X只賣出2000輛，「我們的Model Y在中國大受消費者歡迎，很快就以全產能生產，」特斯拉在第1季財報新聞稿中寫道。
留住特斯拉 施壓適可而止
特斯拉是從2019年底開始在中國銷售Model 3電動車。根據中國乘聯會的資訊，特斯拉當月賣出1萬4954輛，占中國電動車市場23%，穩居第一，11月更突破2萬1000輛，特斯拉股價也跟著節節攀升。但今年4月在中國的一系列衝突發生後，特斯拉股價也跟著下滑。
但有趣的是，5月12日路透社獨家報導，特斯拉原本要買地，將上海打造為特斯拉電動車全球出口中心，將Model 3電動車賣到美國和歐洲，「但計畫已被擱置」。報導指出，今年3月，特斯拉放棄競標特斯拉上海工廠旁的一塊土地，「因為特斯拉已不願意再積極擴張在中國的產能」。但特斯拉給路透社的回覆含糊指出「發展仍按計畫進行」。
事實上，購地恐怕只是個假議題，因為路透社報導中也指出，特斯拉在上海的既有廠房，就足以再增加20到30萬輛的產能；而且，特斯拉過去也從來沒表示，有興趣在上海再購買大片土地。
議題可能是假的，但態度卻是真的，這讓中國政府對特斯拉的態度又有了軟化。5月13日，一向代表官方風向的《環球時報》，馬上派記者到特斯拉上海工廠採訪，《環球時報》吃了特斯拉的閉門羹，但採訪一旁工地工人發現，特斯拉仍在一旁蓋新廠房，只是這些廠房是用於停放剛生產出的新車。文章最後還訪問一位汽車市場分析師，他說，「只要特斯拉充分尊重中國市場，這幾個月的銷量下滑只是暫時的。」《環球時報》總編輯胡錫進也在微博上表示，「沒必要對特斯拉乘勝追擊」，就像是怕特斯拉跑了。
為何中國政府要對特斯拉放軟身段？比較中國電動車內外銷數字就可以發現，乘聯會揭露的資料顯示，今年4月，中國外銷電動車龍頭還是特斯拉，出口1萬4000輛，第2名的上汽則只有2300輛，其餘品牌像愛馳汽車更只賣出300輛。
平價車大軍 複製手機模式
但是，中國正在積極培養平價的電動車大軍，據中國汽車流通協會汽車市場研究分會統計，同樣是今年4月，中國電動車銷量第1名車型是宏光Mini，這台車只花3個月時間，銷量就超過特斯拉，因為這台車的售價不到3萬元人民幣，特斯拉Model 3在中國則要賣25萬美元。
宏光Mini打破許多現有車廠的遊戲規則，從缺點看，這台車沒有空調、沒有安全氣囊，坐椅不可調整，各種安全配備與輔助功能「一應俱無」的四輪小客車。
但是，這輛車也融合機車、小貨車、電動車和都會迷你車的各種特點，輪胎尺寸跟機車一樣，甚至還有前碟後鼓的煞車系統。擁有電動車的車室空間和快速起步能力，以及超短車身跟軸距。第4名的奇瑞eQ，也只要6萬5000元人民幣。
中國電動車的發展，讓人聯想到2008年之前的中國手機市場。在那一年之前，三星、摩托羅拉、諾基亞等手機品牌稱霸中國；但之後，中國先從鴻海等手機代工廠外銷手機開始，先站穩全球手機製造之王的位置，再以超低價山寨機，加上自有通訊規模，逐步把外國競爭者趕出市場，然後培養華為等公司進軍海外。
現在，中國電動車出口還不成氣候，低價電動車大軍要趕上特斯拉，還有長路要走，特斯拉和中國這對怨偶，還有彼此需要的地方。但不用多久，中國製的超低價電動車，恐將成為下一波全球電動車大戰的引爆點。