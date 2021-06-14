違約交割亂象多　當沖零成本？透析融資交易下的殺戮戰場

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「每兩筆交易中，一筆就是當沖單，真讓人不敢置信。」一位壽險的操盤主管說。不要忘了，疫情最嚴峻時，股市殺聲隆隆，14日還傳出違約交割金額衝上3億元以上，其中當沖占比最高個股中，陽明違約交割金額達1.03億元，長榮達3526萬元。指出沒想到短短幾日之內，籌碼浮額調整完畢後，台股當沖占比居然又創新高了。
先交易再付款 制度的巧門
很多人抱怨，當沖就是把台股當作賭場，也是造成台股籌碼凌亂的元凶。從證交所公布的數據顯示，自實施當沖稅率調降後，因為交易成本大減，當沖占比的確由原本的15%，躍升至35%，成為台股操作模式的一股新形態。
位在北市南京東路上的一名交易大戶說，若這一次殺盤都澆不熄市場當沖的熱情，投資人就得適應當沖現象，才不會被市場淘汰。
券商營業主管解釋，由於年輕人的本金少，屬於信用交易的槓桿操作，無本當沖自然成為最佳的投資工具。不過，在全民瘋當沖的當下，隨著違約交割事件陸續傳出，各大股市討論區的網站開始流出年輕人投資失利的故事。
「當沖最大的風險，就是沖不掉，出現違約交割。」僑光科技大學財務金融系教授鄭廳宜解釋，所謂當沖，就是當天買進股票，當日賣掉，只需要結算買賣的價差和手續費，不需負擔持股成本。不幸的是，當遇見台股大崩盤，讓原本當沖交易的年輕人，賣不掉手上的持股，就容易出事了。
舉例來說，一般交易的情況下，買進10張長榮70元，需要的成本是70萬元，交割日期是2天後，這就是所謂的T+2交易制度。但當沖交易，由於10張的長榮買進與賣出是當天就完成交易，2天後的交割是不需要負擔成本，只需要結算買賣之間的價差而已，這讓本金少的年輕人視作是完美的無本生意。
但這一回萬萬沒預料到，出現2500點的大殺盤，所有股票都打入跌停板了，導致買進的股票無法賣出完成當沖交易，2日後交割日付不出交易成本70萬元，便出現違約交割。
也押個股期 高手兩頭套利
面對這一波違約交割、融資斷頭、當沖出場等亂象，很多人把過錯放在當沖交易稅率減半，這等於鼓勵助長年輕人把股市當賭場，才釀成悲劇。但鄭廳宜卻認為，不管是無本當沖、或違約交割，問題點可能是出在T+2交易制度。
因為有做過美股、港股交易的投資人可能都知道，戶頭有多少錢，才可以買多少股票，即使是美股當沖交易占比高達7成，戶頭裡也必須要有足夠的錢，才可以下單。所以，根本無所謂的違約交割，也沒有無本當沖這回事。
台股會出現違約交割，就是因為T+2交易制度，買賣股票後的第2個交易日才交割付款，不僅給了當沖有了無本交易的幻覺，也容易出現戶頭超買的違約風險，或許這才是問題的關鍵。
這一次的當沖占比暴增，很多人都鎖定到年輕人身上，但長期追蹤籌碼的市場老手說，現在有很多高手透過程式交易方法，不管是用隔日沖，或者現貨和個股期貨之間的時間差，大舉進行套利，這才是當沖占比居高不下的原因之一。
特別是市場個股期的興起，個股期與現貨之間的套利就更為頻繁了。拿長榮為例，長榮與長榮的個股期之間是緊密的互動的，假設隔日沖大戶想要大賺長榮期，這時候就可以透過鎖漲停板的同一套模式，隔日不只是現股開高，長榮個股期同步開高，賺得更大。
當沖套利的方式，大戶先將長榮個股期買好，接下來大舉買進長榮現股，營造出急攻大漲的態勢；接下來現股當沖完畢，然後再把長榮個股期賣出，等於是個股期與現股部分都大豐收。關鍵就在於，當沖的長榮現股部分，是完全不需要負擔成本的，這也是為什麼現在的長榮當沖占比會如此巨大的原因之一。
高融資個股 容易被多殺多
東森財經分析師張文赫說，當沖交易與信用交易其實是指同一件事情，都是想要透過槓桿效果放大投資報酬率；在這一次崩盤，過度使用槓桿的投資人自然是最大苦主。
嚴格來說這一次的融資餘額不高，過去當股市熱絡時，融資餘額曾衝上5000億元，才出現讓人驚恐的多殺多情況，清理融資浮額。現在台股市值都超過50兆元，融資才近3000億元，不算很高，主要問題是在個別公司的融資金額飆升。
像中鋼、中鴻、長榮、陽明及集盛等傳產原物料類股，近幾個月來融資都大幅攀升。像是4月底才開放的陽明，短短1個月內融資張數就衝上18萬張，使用率來到25%；長榮更衝上33萬張。所以，一旦遇上大盤修正時刻，這些高融資的個股，就容易被市場砍殺，形成多殺多的現象。
回到股市老生常談的一句話，千萬別借錢投資，當使用信用交易時，切記風險一定要擺在最前頭，保護自己。不然一遇上台股大修正，不是違約交割，就是斷頭出場，讓自己血本無歸。