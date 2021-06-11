電腦「每用5年必壞掉」！他疑惑：沒摔沒動 內行揭真相
如今已是數位時代，3C產品成為現代生活必不可少的日用品，一般民眾也益發習慣消費產品的使用週期越來越短。不過就有位網友好奇表示，自己在2010年自組了一台電腦，用了5年後掛掉，之後再新組了一台，又是差不多用5年後壞掉。讓網友疑惑指出，「沒摔沒動的」，為什麼用5年就一定壞掉？問題一出引發熱議，釣出許多內行人解答。
編輯中心/綜合報導
2021-06-11 19:20:57
有位網友在Mobile01討論區發文，詢問大家「不知道有沒有遇過這樣的事，難道是桌機逃不掉的宿命？」原PO解釋，感覺自組的桌機，時間久了就會掛掉，大概可能就是三年五年的事。接著透露自己2010年自組了一台電腦，2015年掛掉；掛掉後重組一台新的，然後昨天又壞了。
原PO疑惑表示，軟體常當機還可以理解，「硬體不都是插在那，也沒摔，也沒動的，怎麼就也壞了？」文章發佈後掀起討論，有內行網友就指出，「零組件內有一個東西叫電容，只要通電就會消耗壽命，如果溫度過高還會加速劣化。電容劣化後失去功能，會造成電壓失控，進而影響其他的電子零件。還有一些接觸的金屬面會隨著時間而氧化，久了久之就會造成接觸不良」。專業意見獲得很多人按讚，更有網友直呼「正解，很多電器用品最先壞的就是電容」。
另外也有網友認為，「要看你的使用環境吧」、「你的使用環境（菸、灰塵）以及保養維護、零件品質，以及較少人注意或是比較不在乎的電。通常精密電子我都會再加掛UPS或穩壓」、「重點是電供，真心不騙」、「怎麼我的桌機都還活得不錯？其實跟環境也有關，電子的東西，台灣環境潮溼，風險也是比較高。能用五年，其實也不差」、「我覺得看有沒有保養吧」。（編輯：倪浩軒）