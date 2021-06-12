Ford車主預約回廠保養結合線上報價服務，降低接觸風險更貼心

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同時，現行車主若有愛車回廠保養需求，Ford也盡力優化相關環節，透過降低接觸讓車主更安心。在防疫期間，車主可多利用「My Ford Service - 我的福特」APP（適用iOS及Android手機）預約回廠，並且善用內建的線上報價機制。以往車主預約車輛回廠時，通常於現場與服務人員確認保養項目後，親自簽名同意保養施作，善用「My Ford Service - 我的福特」APP內建的線上報價機制，則可透過手機取得保養細項與金額，在無接觸的流程中，進行線上確認或修改，愛車便可順利進入保養施作，在最少的接觸下降低風險。
「Ford 全心防疫 安心購車」影片：
更多Ford 全心防疫，安心賞車、購車及擁車禮遇包含：
- 即日起，只要響應電話或線上預約分流賞車之消費者，即贈送Ford限量口罩。
- 在6月底前入主Ford指定車款Kuga、Ranger及旅行家即可參加抽獎，有機會得到面額2萬元的Apple Store禮品卡，線上購足3C居家辦公週邊配備。
- 凡車主回廠即享180秒臭氧殺菌服務。
- 為協助人流管控，凡透過「My Ford Service - 我的福特」 APP預約回廠者，可獲贈點數100點。
Ford於全台新車展示中心及專業服務廠持續實施之防疫措施包含：
- 全面落實測量額溫並正確配戴口罩。
- 所有服務據點採用顧客「實聯制」。
- 顧客休息室／展示中心所有相關設施皆實施早、中、晚，每日3次酒精消毒。
- 落實手部衛生及咳嗽禮節。
- 展示車、試乘車每日定時清消作業
- 現場備有乾洗手／酒精／一次性衛生手套以供顧客使用。
- 客休室停止提供飲食，僅提供杯水／瓶裝水供車主主動取用。
- 維修、保養需求可透過「My Ford Service - 我的福特APP」遠端報價 取代面對面報價流程，將接觸降至最低。