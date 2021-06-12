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Ford車主預約回廠保養結合線上報價服務，降低接觸風險更貼心

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2021-06-12 13:55:20

面對步步為營的抗疫之路，Ford致力為消費者打造安心防疫的賞車、購車及擁車服務，專業的Ford銷售顧問們更親身示範各種措施，暖心演繹出「全心防疫 安心購車」影片，透過攝影鏡頭補捉，為有購車需求的消費者們展示更安心的服務環境及貼心細節。

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同時，現行車主若有愛車回廠保養需求，Ford也盡力優化相關環節，透過降低接觸讓車主更安心。在防疫期間，車主可多利用My Ford Service - 我的福特APP（適用iOS及Android手機）預約回廠，並且善用內建的線上報價機制。以往車主預約車輛回廠時，通常於現場與服務人員確認保養項目後，親自簽名同意保養施作，善用「My Ford Service - 我的福特」APP內建的線上報價機制，則可透過手機取得保養細項與金額，在無接觸的流程中，進行線上確認或修改，愛車便可順利進入保養施作，在最少的接觸下降低風險。

Ford 全心防疫 安心購車」影片

【圖二】Ford「全心防疫 安心購車」鼓勵車主以電話或APP預約回廠，並提供分流賞車禮遇。
【圖二】Ford「全心防疫 安心購車」鼓勵車主以電話或APP預約回廠，並提供分流賞車禮遇。
更多Ford 全心防疫，安心賞車、購車及擁車禮遇包含：

  1. 即日起，只要響應電話線上預約分流賞車之消費者，即贈送Ford限量口罩。
  2. 在6月底前入主Ford指定車款KugaRanger旅行家即可參加抽獎，有機會得到面額2萬元的Apple Store禮品卡，線上購足3C居家辦公週邊配備。
  3. 凡車主回廠即享180秒臭氧殺菌服務。
  4. 為協助人流管控，凡透過「My Ford Service - 我的福特」 APP預約回廠者，可獲贈點數100點。
「抗疫凍漲專案」：預約回廠保養車主享有輪胎第二條69折、電瓶88折的優惠。

Ford於全台新車展示中心及專業服務廠持續實施之防疫措施包含：

  1. 全面落實測量額溫並正確配戴口罩。
  2. 所有服務據點採用顧客「實聯制」。
  3. 顧客休息室／展示中心所有相關設施皆實施早、中、晚，每日3次酒精消毒。
  4. 落實手部衛生及咳嗽禮節。
  5. 展示車、試乘車每日定時清消作業
  6. 現場備有乾洗手／酒精／一次性衛生手套以供顧客使用。
  7. 客休室停止提供飲食，僅提供杯水／瓶裝水供車主主動取用。
  8. 維修、保養需求可透過「My Ford Service - 我的福特APP」遠端報價 取代面對面報價流程，將接觸降至最低。
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民調中心

目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
14.24%85.76%
2021-06-11-2021-06-15

您認為各項日常規費減免是否也應該列入紓困方案中?

贊成，應列入紓困方案
不贊成，錢有限，要用在刀口上
87.64%12.36%
2021-06-11-2021-06-14

指揮中心開放在家快篩揪出確診黑數，您認為是否太晚開始？

是，太晚了
不是，現在還來得及
87.96%12.04%
2021-06-09-2021-06-12
您能夠接受「私打疫苗」這件事嗎？

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