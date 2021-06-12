全新 2.5L 插電 / 2.4L 渦輪動力 第二代 Lexus NX 正式登場

我是廣告 請繼續往下閱讀
全新 NX 以“Vital x Tech Gear”的開發理念為基礎，將活力（Vital）與先進技術（Tech）相結合，採用最新的 GA-K 平台打造，具備輕量化、高剛性車身和低重心的特點，使車輛基本性能大幅度提升，更增進駕駛的操駕感受。車身尺碼分別是長 4,660(+20)mm、寬 1,865(+20)mm、高 1,640(+5)mm，軸距為 2,690(+30)mm，比起舊款車型進一步增大。高剛性輕量化車身方面，採用新式的雷射螺釘焊接 (LSW) 和結構黏合劑，相對舊款黏合劑使用範圍提升 35%，使車體剛性再次獲得提升。搖臂外加強件則透過 1180 材料雷射拼焊技術 Tailor Welded Blank 降低約 1.6 公斤的重量，同時車頂中心抗拉強度為 1470 MPa，以及利用冷軋鋼板減輕了約 0.3 公斤。
底盤方面，NX 前懸吊為獨立麥花臣氏、後獨立雙 A 臂，全新開發的減震桶提供更優異的沉穩路感，且 F SPORT 車型亦標準搭載 AVS 可變阻尼系統。
全新第二代 Lexus NX 同樣訴求的更加年輕且動感的定位，因此從這次的外觀設計可以看見第二代車型更講求犀利且棱角分明，更凸顯年輕、運動化的產品定位。車頭的 Spindle Grille 紡錘形前水箱罩增強 3D 立體視覺效果，銳利的 LED 頭燈與箭矢形日行燈呈現更年輕化的姿態，且前後輪胎的配置也從 225 / 60 R18 增加到 235 / 50 R20，大幅度加強視覺的飽滿度。車尾部分，全新的 L shaped 尾燈中央加入橫跨尾門的 LED 光條，而尾門中央的廠徽也取消改採取 LEXUS 的鍍鉻字樣，車型等級的字標也統一歸列於右下方。
内裝導入全新的“Tazuna Concept”駕駛艙概念，讓駕駛者直觀地與汽車連結，更專注於駕駛操作。中控台配備 7 吋或者 10 吋全液晶儀表板，取消中央鞍座上的 Remote Touch 資訊整合操控介面，加入線傳控制排檔系統。空調介面重新設計，導入 14 吋多功能資訊整合系統觸控螢幕，整合最新的垂直式操作系統，並譨透過 Hey Lexus ！語音控制帶來更直覺化的操作感。配備上也提供無線 Apple CarPlay、Android Auto、隱藏式無線充電板、10 顆喇叭或者 17 顆喇叭 Mark Levinson 音響等配備。此外，第二代 NX 也首次應用車門(內/外門把)電子鎖系統，透過電磁閥開關取代傳統機構，帶來更高級的用車體驗。
安全配備方面導入最新的 Lexus Safety System+ 系統，提供十字路口偵測(含前方、對向、左右的來車、行人偵測\) PCS 系統、FCTA 低速預防警示、全速域雷達控制巡航系統、車道偏移警示、車道追蹤輔助、車道變換輔助、路標偵測、前方車輛駛離提醒以及主動駕駛輔助(偵測路旁行人有可能會突然穿越馬路，將介入剎車，減少駕駛頻繁踩踏板的動作)。
動力部分，NX 全車系共有 4 種動力型式，搭配驅動方式總計有 6 種選項，分別是 2.5L 直列 4 缸插電式混合動力系統 ( NX 450+ E-four；2.5L PHEV E-4)、2.5L 直列 4 缸混合動力系統 (NX 350h；2.5L HEV E-4、2.5L HEV FF)、2.5L 直列 4 缸自然進氣 (NX 250；2.5L AWD、2.5L FF) 與 2.4L 直列 4 缸渦輪增壓 (NX 350；2.4LT AWD)。其中 PHEV 車型採用容量為 18.1kWh 的鋰離子電池，具備 EV 、AUTO EV / HV、HV 和 Self-charge 共 4 種駕駛模式。
國內市場部分，經 7Car<小七車觀點>向總代理和泰汽車得知目前因車款導入受到受疫情影響，引進時程還無法確認。有關於第二代 Lexus NX 車系後續訊息，7Car<小七車觀點>將持續關注，並帶來第一手消息。