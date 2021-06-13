Ford Kuga ST-Line No.036 ---- 順暢好用的 SYNC3 娛樂通訊整合系統

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SYNC3 的主畫面採用方塊狀的鋪陳，上排左側設有返回主選單按鍵，時間與車外氣溫顯示於正上方中央，下方左側區塊為原廠中文衛星導航系統快速預覽，右側則有娛樂及通話快速捷徑，最下排則將常用的功能按鈕羅列。
原廠中文衛星導航介面設計與智慧手機中的地圖軟體邏輯相似，因此容易上手，搜尋目的地時除了可透過觸控螢幕輸入，也可藉由語音指令操作，不過平時駕車慣用 Apple CarPlay，而較少使用原廠的導航系統。
Kuga 全車系均支援 Apple CarPlay 與 Android Auto 智慧手機連接功能，雖然未導入無線連接，但車內 USB 插座的設計不難使用，連上手機後也具有不錯的流暢度與觸控反應，在螢幕中顯示的品質亦相當清晰。整體來說，Kuga ST-Line 所搭載的 SYNC3 娛樂通訊整合系統擁有直覺的介面、流暢的操作與便利的連接性，令人滿意。
本週使用情形方面，Kuga ST-Line 主要由小七哥本人駕駛，自前一次加滿 98 無鉛汽油之後，適逢疫情三級警戒期間，大幅減少不必要之移動，全程均於台北市區內行駛，累積行駛 301.1 公里後添加 38.87 公升的 98 無鉛汽油，換算平均油耗數字約為 7.7463km/L。