COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

Ford Kuga ST-Line No.036 ---- 順暢好用的 SYNC3 娛樂通訊整合系統

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-06-13 09:55:40

第三代國產 Ford Kuga 車系全數標準配備 8 吋懸浮式全彩 LCD 觸控螢幕，在 EcoBoost180 雅緻型及 EcoBoost180 時尚型內建 SYNC2.5 娛樂通訊整合系統，至於 EcoBoost180 旗艦型、EcoBoost250 AWD 旗艦型及 EcoBoost250 AWD ST-Line 等級中則內建 SYNC3 娛樂通訊整合系統。長期使用迄今，對於其順暢度與介面設計算是滿意，而常用的 Apple CarPlay 手機連接功能也頗為穩定。

我是廣告 請繼續往下閱讀
SYNC3 的主畫面採用方塊狀的鋪陳，上排左側設有返回主選單按鍵，時間與車外氣溫顯示於正上方中央，下方左側區塊為原廠中文衛星導航系統快速預覽，右側則有娛樂及通話快速捷徑，最下排則將常用的功能按鈕羅列。

原廠中文衛星導航介面設計與智慧手機中的地圖軟體邏輯相似，因此容易上手，搜尋目的地時除了可透過觸控螢幕輸入，也可藉由語音指令操作，不過平時駕車慣用 Apple CarPlay，而較少使用原廠的導航系統。

Kuga 全車系均支援 Apple CarPlay 與 Android Auto 智慧手機連接功能，雖然未導入無線連接，但車內 USB 插座的設計不難使用，連上手機後也具有不錯的流暢度與觸控反應，在螢幕中顯示的品質亦相當清晰。整體來說，Kuga ST-Line 所搭載的 SYNC3 娛樂通訊整合系統擁有直覺的介面、流暢的操作與便利的連接性，令人滿意。

本週使用情形方面，Kuga ST-Line 主要由小七哥本人駕駛，自前一次加滿 98 無鉛汽油之後，適逢疫情三級警戒期間，大幅減少不必要之移動，全程均於台北市區內行駛，累積行駛 301.1 公里後添加 38.87 公升的 98 無鉛汽油，換算平均油耗數字約為 7.7463km/L。

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
15.51%84.49%
2021-06-11-2021-06-15

您認為各項日常規費減免是否也應該列入紓困方案中?

贊成，應列入紓困方案
不贊成，錢有限，要用在刀口上
88.37%11.63%
2021-06-11-2021-06-14
本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

繼續作答
最新公布之疫苗順序，您認為是否適當?

最新公布之疫苗順序，您認為是否適當?

繼續作答
即時
推薦閱讀