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【油價公告】中油、台塑宣布明(14)日起國內汽油調漲 0.3 元、柴油調漲 0.3 元

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-06-13 14:55:40

台灣中油
台灣中油公司宣布自明（14）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.3元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.5元、95無鉛汽油每公升29.0元、98無鉛汽油每公升31.0元、超級柴油每公升24.7元。

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台灣中油表示，本週受美國國務卿表示擬維持對伊朗制裁政策、北半球進入夏季用油旺季等因素影響，帶動國際油價上漲。本週調價指標7D3B週均價為每桶70.70美元，較前週69.45美元上漲1.25美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.015元，國內油價依公式計算漲幅為1.48%。按浮動油價調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲0.9元及1.6元，經考量亞鄰最低價限制，本週汽、柴油價格各調漲0.3元，應調未調之0.6元及1.3元皆由台灣中油吸收。

台塑石化
台塑石油表示，受到美國表示即使伊朗核協議達成不代表將解除制裁，伊朗增加原油出口的可能性下降，加上美國上週初請失業金人數連續第6週下降等因素影響，支撐本週國際油價緩步上漲。考量國際油價走勢、新台幣兌美元匯率、國內市場競爭力及亞洲鄰國最低價等因素後，決定自2021年6月14日(週一)凌晨01:00開始，調漲汽油批售價格0.3元/公升，柴油批售價格0.3元/公升。

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民調中心

目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
16.68%83.32%
2021-06-11-2021-06-15

您認為各項日常規費減免是否也應該列入紓困方案中?

贊成，應列入紓困方案
不贊成，錢有限，要用在刀口上
86.55%13.45%
2021-06-11-2021-06-14
您能夠接受「私打疫苗」這件事嗎？

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