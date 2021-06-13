配備升級 更臻成熟 Audi Q2 35 TFSI S line

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●前、後保險桿導入新式設計
●導入新款水箱護罩(quattro 進氣飾孔)、引擎蓋及新式樣 LED 頭尾燈
●車長放大至 4,208mm (舊款 4,191mm)，車高提昇為 1,534mm (舊款 1,508mm)，軸距卻縮短至 2,589mm (舊款 2,601mm)
●內裝部分，新增氣氛燈，標配8吋中央螢幕，採用 MMI radio plus 多媒體系統
●若選配 12 吋虛擬數位儀表板需要購買全數位虛擬座艙套件(Virtual cockpit package)，內容包含數位虛擬座艙、原廠導航系統、智慧手機介面，選配價格為 167,000 元
●動力配置上，統一搭載 1.5 TFSI 渦輪汽油引擎，最大馬力 150 PS、最大扭力 250 Nm，與改款前相同
●全車系標配跑車式轉向系統，運動化懸吊則為 S line 車型的專屬配備
Audi 自 2005 年推出首款 LSUV 作品 Q7 車系後不斷地擴張 Q Family 規模，並於 2016 年日內瓦車展發表最尺碼入門的 Q 家族成員 Q2，以跨級距無可定義的創新車格主攻年輕族群市場，並在市場推出 4 年後於 2020 年 9 月推出中期小改款車型。
台灣奧迪選在今年 2 月宣佈小改款 Q2 正式在台上市，全車系統一採用 35 TFSI 單一動力，總計 5 個編成等級，本次試駕版本為最頂級的 S line (新台幣 176 萬元起)。
車頭採用新世代 Audi Q 系列休旅車家族化的八角形水箱罩，選配 Matrix LED 頭燈組更顯科技新潮感。小改款 Q2 外型上維持相同架構，其中 LED 頭/尾燈組均換上全新的構造設計，並透過八邊形水箱護罩賦予全新的家族化精神展現。至於 S-Line 套件內容，則具備運動化前後保桿造型、 17 吋輪圈、S-line 徽飾及鋁合金 S-Line 門檻飾板。前方加大的兩側造型氣壩以及類分流器造型，營造出更加動感的樣貌；而本次試駕車型除了搭載 S-Line 套件之外，亦選配了黑色風格外觀套件、Audi Sport 雙色18 吋鋁圈、Matrix LED 頭燈與曼哈頓灰車身保桿外觀對比色烤漆，更加放大了個性化展現，強調本身年輕奔放的車格定位。
Q2 的車身長寬高分別是 4,208x1,794x1,534 (mm)，軸距則為 2,589mm。
車尾配置附動態指示方向燈的 LED 燈組，行李廂蓋上方具備尾翼，後保險桿因選配黑色外觀套件為黑色烤漆處理，排氣管隱藏於車身底部。
選配地 Matrix LED 頭燈不僅具備更聰慧的照明功能，亦透過上三顆、下單顆的 LED 光條提升識別度。
Q2 全車系標準搭載 17 吋鋁圈，此次試駕車型選配 Audi Sport 雙色18 吋鋁圈 (9.1萬) 更加凸顯本車年輕動感的定位。
前葉子板具有 S line 車型專屬徽飾。內裝因為還是採取上一代 MIB II 的硬體架構，整體的鋪陳新鮮度較不足，但水平式的中控台基調整合了 7 吋顯示幕、 AUX-IN 及藍芽連結系統，也將多數功能整合簡化，並使用中央鞍座的操作介面控制。可惜的是 Audi Virtual Cockpit 虛擬座艙仍是選配項目，若是成為標準配備亦能帶來更優異的質感氛圍，更加符合豪華品牌的定調。
Q2 儀錶板採用傳統類比雙環儀表搭配 3.5 吋彩色資訊顯示幕，提供一定水準的判讀表現。若是能將 Audi Virtual Cockpit 虛擬儀表列為標配，相信更能添增豪華品牌應有的座艙氛圍。
方向盤採用三幅式真皮多功能式，兩側提供多功能按鈕及換擋撥片，皮質與握感都有相當水準的表現。
7 吋 MMI radio plus 多媒體系統雖為舊世代的系統，透過藍牙、Aux-in、USB 與 CD 撥放器等仍保有水準內的娛樂功能。
雙區獨立恆溫空調在小改款後列為全車系標配。
advanced 車型以上內裝提供氣氛光感流體飾板，搭配表面的紋理提升車內氛圍。
advanced 車型以上標準搭載跑車化座椅，椅面發泡棉以及座右腰部支撐度表現相當優異，但沒有配備電動調整功能相當可惜。
後座膝部空間較為緊湊，但椅墊的柔軟度及支撐表現適中。
Q2 在標準狀態之下具備 405 公升的行李廂置物空間，透過後座椅背 40:60 分離傾倒可提昇至最高 1,050 公升之譜，尾門採用電動啟閉設計。安全防護方面，Q2 全車系標準配備 ACC 主動式定速巡航控制系統、Audi lane assist 主動式車道維持及偏離警示系統、Audi side assist 車道變換輔助系統 (盲點警示)、Audi cross traffic assist rear 後方橫向車流警示、Audi pre sense front 前方預警式安全防護系統及 Audi pre sense basic 預警式安全防護系統等 ADAS 先進駕駛輔助系統，提供豪華車款應有的出色基本表現，此外也搭載 6 具 SRS 輔助氣囊、ESC 行車動態穩定系統、ASR 循跡防滑系統、EDL 電子式差速鎖定系統、HDC 陡坡緩降控制系統、斜坡起步輔助系統及前後停車警示系統等等，滿足現代消費者對於車輛安全的需求。
全新的 1.5 TFSI 渦輪增壓缸內直噴引擎，搭配 S-tronic 七速自手排變速系統，動力輸出達 150hp，最大扭力 25.5kgm，搭載在 Q2 上 0~100km/h 加速可在 8.6 秒完成，極速可達 218km/h。小改款後的 Audi A3 35 TFSI，最大亮點在於首次登台的全新 1.5 TFSI 渦輪增壓缸內直噴引擎，同樣具備 Audi 汽缸間歇機構，搭配 S-tronic 七速自手排變速系統，動力輸出達 150hp，最大扭力 25.5kgm 。在 Audi 汽缸間歇機構的輔助下，依據台灣奧迪公布的數據顯示，平均油耗數值來到 18.1 km/l 的水準。
在實際試駕過程中，絕大多數的時間是在市區緩慢地走行，雖然在帳面上 1.5 TFSI 的動力數據與先前的 1.4 TFSI 單元幾乎能說沒有差異，透過 S-tronic 7 速雙離合器自手排變速箱的傳遞低轉即可帶出相當充沛的扭力，動力不算強勁，足敷日常代步與偶而超車使用。
在操控感受方面，歸功於跑車化轉向系統以及動態底盤，整體的調性維持 Audi 一貫的轉向精準以及易操控的特性，讓 Q2 在行進彎道時能有如房車般的俐落，因而讓駕駛以更從容的姿態攻克彎道。
作為中期改款的 Audi Q2 車系雖然未在規格上進行大幅更新，但是藉由在成熟的產品基礎之中，進行外觀及內裝的細部修飾，加入 Audi 新世代車款的設計風格，並賦予動力與安全系統的更新，讓此車的整體表現更加完備。