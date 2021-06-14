COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

Toyota Corolla Cross No.013 ---- 難免有意外，遭追撞怎麼辦

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-06-14 02:55:40

開車在路上難免發生無法預測的意外，有一天開著 Toyota Corolla Cross 在台北的街頭停等紅綠燈時冷不防被後面的車輛給追撞了，所幸看起來沒有太大的損傷，在交通隊進行處理並開立報案四聯單之後就等待保險公司來做後續的掀善及理賠動作。

我是廣告 請繼續往下閱讀
一般來說遇到車禍該先冷靜片刻，確認好自己的身體狀態，再確認好周遭的交通狀態，然後下車進行報警處理，且現在手機多半配備有鏡頭，可以先將現場儘可能拍照起來為自己保存證據，接著靜候警方來處理。
在現場時很快與和泰產險理賠專員聯繫上，損傷部分可依照我方所指定的廠家進行估價與修復，考量 Corolla Cross 是出廠不到半年的新車，當然就是回原廠處理囉。因此，這次的維修就聯繫上濱江廠的接待人員，並且在車禍當日就立刻進廠了。

警方抵達事故現場後多半會先詢問人的狀況，再來針對事故車輛進行標記，在完成標記之後，當場會請求兩造當事人提交證件，並進行現場圖繪製、現場狀況註記，有必要時則會針對當事人進行酒測動作。
這次的車禍肇責相對單純，事證也很明確，再加上肇事一方態度也都非常配合，在了解對方有保險車碰車意外以及賠償對方車輛的項目之後，雙方就做成報案四聯單，後續就與保險公司聯絡，由保險公司出面負責這次的車輛修繕後續動作，接下來就等保險理賠專員連繫後準備展開修理的事項了。

將車輛交付給接待人員後會進行損傷部分的初步記錄，後續則進行拆檢，檢查內部結構是否有塌陷或是內縮的情況。此次事故經初步判斷有傷及尾門鈑金的部分，因此必須留車交由原廠鈑金師傅處理。
後保險桿外觀有明顯的刮痕，而黑色烤漆飾條也因為撞擊有所損傷。
保險桿左側也因為擠壓而變形。
這次車禍因撞擊力道頗大，雖外觀結構仍然完整，但是經檢查後除了必須更換後保險桿飾條之外，內部的感應器固定座、加強鋼梁也全數更新，同時後廂尾門也有些微的變形，因此這次的維修主要針對保桿飾條與內部零件的更換，亦針對尾門鈑金/烤漆進行修復，很快的只在 3 天內就完成修復，並且交回到我們的手上囉。

回廠交車可以看到尾門經重新鈑烤後完全看不出與新車的差異。
準備牽車回家，一起回歸長測任務。
由這次的經驗可以得知即便自己很小心了，也難以避免因別人失誤所造成的財損。好在保險人員以及服務廠兩端的溝通相當迅速，廠內技師也以最快的速度完成修復工作，短短幾天內就把車輛恢復以往的亮麗，也不得不讚賞 Toyota 高效率的售後服務，降低車主往返的時間或金錢成本。

本週使用方面， 本文刊出之前 Corolla Cross 主要在台北市區行駛，約有 1/4 路成為高速公路，市區行駛時順暢無塞車，在行駛 326.3 公里之後於 6/10 添加了 32.09 公升的 92 無鉛汽油，平均油耗表現約為 10.2km/L，同樣與行車電腦顯示的油耗值差異不大。

Corolla Cross 本周行駛 326.3 公里之後於 添加 32.09 公升的 92 無鉛汽油，平均油耗約為 10.2km/L。
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
17.98%82.02%
2021-06-11-2021-06-15

您認為各項日常規費減免是否也應該列入紓困方案中?

贊成，應列入紓困方案
不贊成，錢有限，要用在刀口上
85.12%14.88%
2021-06-11-2021-06-14
最新公布之疫苗順序，您認為是否適當?

最新公布之疫苗順序，您認為是否適當?

繼續作答
您能夠接受「私打疫苗」這件事嗎？

您能夠接受「私打疫苗」這件事嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀