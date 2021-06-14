Toyota Corolla Cross No.013 ---- 難免有意外，遭追撞怎麼辦

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一般來說遇到車禍該先冷靜片刻，確認好自己的身體狀態，再確認好周遭的交通狀態，然後下車進行報警處理，且現在手機多半配備有鏡頭，可以先將現場儘可能拍照起來為自己保存證據，接著靜候警方來處理。在現場時很快與和泰產險理賠專員聯繫上，損傷部分可依照我方所指定的廠家進行估價與修復，考量 Corolla Cross 是出廠不到半年的新車，當然就是回原廠處理囉。因此，這次的維修就聯繫上濱江廠的接待人員，並且在車禍當日就立刻進廠了。
警方抵達事故現場後多半會先詢問人的狀況，再來針對事故車輛進行標記，在完成標記之後，當場會請求兩造當事人提交證件，並進行現場圖繪製、現場狀況註記，有必要時則會針對當事人進行酒測動作。這次的車禍肇責相對單純，事證也很明確，再加上肇事一方態度也都非常配合，在了解對方有保險車碰車意外以及賠償對方車輛的項目之後，雙方就做成報案四聯單，後續就與保險公司聯絡，由保險公司出面負責這次的車輛修繕後續動作，接下來就等保險理賠專員連繫後準備展開修理的事項了。
將車輛交付給接待人員後會進行損傷部分的初步記錄，後續則進行拆檢，檢查內部結構是否有塌陷或是內縮的情況。此次事故經初步判斷有傷及尾門鈑金的部分，因此必須留車交由原廠鈑金師傅處理。
後保險桿外觀有明顯的刮痕，而黑色烤漆飾條也因為撞擊有所損傷。
保險桿左側也因為擠壓而變形。這次車禍因撞擊力道頗大，雖外觀結構仍然完整，但是經檢查後除了必須更換後保險桿飾條之外，內部的感應器固定座、加強鋼梁也全數更新，同時後廂尾門也有些微的變形，因此這次的維修主要針對保桿飾條與內部零件的更換，亦針對尾門鈑金/烤漆進行修復，很快的只在 3 天內就完成修復，並且交回到我們的手上囉。
回廠交車可以看到尾門經重新鈑烤後完全看不出與新車的差異。
準備牽車回家，一起回歸長測任務。由這次的經驗可以得知即便自己很小心了，也難以避免因別人失誤所造成的財損。好在保險人員以及服務廠兩端的溝通相當迅速，廠內技師也以最快的速度完成修復工作，短短幾天內就把車輛恢復以往的亮麗，也不得不讚賞 Toyota 高效率的售後服務，降低車主往返的時間或金錢成本。
本週使用方面， 本文刊出之前 Corolla Cross 主要在台北市區行駛，約有 1/4 路成為高速公路，市區行駛時順暢無塞車，在行駛 326.3 公里之後於 6/10 添加了 32.09 公升的 92 無鉛汽油，平均油耗表現約為 10.2km/L，同樣與行車電腦顯示的油耗值差異不大。
Corolla Cross 本周行駛 326.3 公里之後於 添加 32.09 公升的 92 無鉛汽油，平均油耗約為 10.2km/L。