COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

澳參與印太跨國軍演　美英澳軍事合作顧及台灣

▲美英澳三國領導人12日會面討論加強軍事合作時，提到台灣面對中國威脅的議題。（圖／美聯社／達志影像）
▲美英澳三國領導人12日會面討論加強軍事合作時，提到台灣面對中國威脅的議題。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-06-14 19:10:03

（中央社記者丘德真雪梨14日專電）澳洲巡防艦將會聯同英國航空母艦，參加位於印太地區的跨國軍事演習；美英澳三國領導人12日會面討論加強軍事合作時，提到台灣面對中國威脅的議題。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據「雪梨晨驅報」（Sydney Morning Herald）及墨爾本「世紀報」（The Age）今天同時報導，澳洲將派遣巡防艦聯同英國航空母艦，參加即將在印太地區進行的海軍演習；報導指澳、英兩國的舉動是要向中國表達富裕民主國家致力對抗中國經濟脅迫的態度。

報導提到，這次合作軍演的消息傳出，正值拜登推動G7各國領導人針對中國脅迫行為發表強烈聲明，以支持澳洲抵擋中國針對澳洲所發動的貿易戰。

報導提到，正出訪英國的澳洲總理莫里森（ScottMorrison），趁著七大工業國集團（G7）峰會於英國海濱度假勝地卡比斯灣（Carbis Bay）舉行期間，12日在當地與美國總統拜登（Joe Biden）及英國首相強生（Boris Johnson）一同會面。

他們共同討論到美、英及澳三國進一步深化軍事合作，以及聯合自由民主國家共同對付阻障開放貿易的種種威脅等議題。

報導指出，在即將於南中國海進行的軍事演習中，澳洲將派遣巡防艦，加入由英國「伊麗莎白女王號航空母艦」（HMS Queen Elizabeth）所主導的航空母艦戰鬥群。

澳洲國防部並未透露將派遣哪些澳洲軍艦參與演習；不過，報導指澳洲皇家海軍司令哈蒙德少將（RearAdmiral Mark Hammond）13日證實，澳洲皇家海軍「巴拉瑞特號」（HMAS Ballarat）和「巴拉馬塔號」（HMAS Parramatta）將參與一項「跨區域盟國合作進行重要的海軍對海軍演練」。

哈蒙德少將又提到，澳洲有兩艘紐澳軍團級巡防艦（Anzac-class frigates）已經出發，投入一項於東南亞和東北亞執行長達兩個月的任務。

莫里森12日與拜登和強生會面後向媒體表示，面對印太地區目前的情勢，澳洲需要和美、英進一步加深合作。

莫里森說：「澳洲大幅受惠於中國經濟成長；中國也大幅受惠於與澳洲貿易；當然我們希望繼續如此。」他重申，中國拒絕與澳洲對話是中國政府需要處理的「問題」。

報導披露，莫里森原本是希望與拜登單獨進行45分鐘談話，但結果是強生也加入一同會面。

報導引述澳洲戰略政策研究所（AustralianStrategic Policy Institute，ASPI）執行董事詹寧斯（Peter Jennings）分析，指強生加入談話反映出英國有意積極投入印太地區議題。

詹寧斯認為，美、英及澳三國領導人會面，顯示出「澳洲的戰略是盡可能地建立更緊密的合作關係。」

詹寧斯強調：「重要的是，他們提到了台灣。我想這是向中國釋出了非常重要訊息，就是全球民主國家都認為這是非常重要的議題；所以，中國不再能夠任意向台灣施壓，以為國際社會會沒有反應。」

詹寧斯指出，2020年初澳洲孤單地對抗中國，但現在已有更多國家注意到中國的野心了。

報導指由英國「伊麗莎白女王號航空母艦」所率領的戰鬥群目前仍在地中海，並將於2或3星期內通過南中國海。

詹寧斯提醒，美國海軍核動力航空母艦雷根號（USS Ronald Reagan）已調派到北阿拉伯海（NorthArabian Sea）支援美軍徹離阿富汗；而目前局勢緊張的台海卻沒有美國航空母艦助陣；而英軍前往南中國海是為了展示英國的科技實力，並非為了與中國對峙。(編輯：韋樞)1100614

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您認為各項日常規費減免是否也應該列入紓困方案中?

贊成，應列入紓困方案
不贊成，錢有限，要用在刀口上
86.28%13.72%
2021-06-11-2021-06-15

目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
22.72%77.28%
2021-06-11-2021-06-15
本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

繼續作答
最新公布之疫苗順序，您認為是否適當?

最新公布之疫苗順序，您認為是否適當?

繼續作答
即時
推薦閱讀