澳參與印太跨國軍演　美英澳軍事合作顧及台灣

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報導提到，這次合作軍演的消息傳出，正值拜登推動G7各國領導人針對中國脅迫行為發表強烈聲明，以支持澳洲抵擋中國針對澳洲所發動的貿易戰。
報導提到，正出訪英國的澳洲總理莫里森（ScottMorrison），趁著七大工業國集團（G7）峰會於英國海濱度假勝地卡比斯灣（Carbis Bay）舉行期間，12日在當地與美國總統拜登（Joe Biden）及英國首相強生（Boris Johnson）一同會面。
他們共同討論到美、英及澳三國進一步深化軍事合作，以及聯合自由民主國家共同對付阻障開放貿易的種種威脅等議題。
報導指出，在即將於南中國海進行的軍事演習中，澳洲將派遣巡防艦，加入由英國「伊麗莎白女王號航空母艦」（HMS Queen Elizabeth）所主導的航空母艦戰鬥群。
澳洲國防部並未透露將派遣哪些澳洲軍艦參與演習；不過，報導指澳洲皇家海軍司令哈蒙德少將（RearAdmiral Mark Hammond）13日證實，澳洲皇家海軍「巴拉瑞特號」（HMAS Ballarat）和「巴拉馬塔號」（HMAS Parramatta）將參與一項「跨區域盟國合作進行重要的海軍對海軍演練」。
哈蒙德少將又提到，澳洲有兩艘紐澳軍團級巡防艦（Anzac-class frigates）已經出發，投入一項於東南亞和東北亞執行長達兩個月的任務。
莫里森12日與拜登和強生會面後向媒體表示，面對印太地區目前的情勢，澳洲需要和美、英進一步加深合作。
莫里森說：「澳洲大幅受惠於中國經濟成長；中國也大幅受惠於與澳洲貿易；當然我們希望繼續如此。」他重申，中國拒絕與澳洲對話是中國政府需要處理的「問題」。
報導披露，莫里森原本是希望與拜登單獨進行45分鐘談話，但結果是強生也加入一同會面。
報導引述澳洲戰略政策研究所（AustralianStrategic Policy Institute，ASPI）執行董事詹寧斯（Peter Jennings）分析，指強生加入談話反映出英國有意積極投入印太地區議題。
詹寧斯認為，美、英及澳三國領導人會面，顯示出「澳洲的戰略是盡可能地建立更緊密的合作關係。」
詹寧斯強調：「重要的是，他們提到了台灣。我想這是向中國釋出了非常重要訊息，就是全球民主國家都認為這是非常重要的議題；所以，中國不再能夠任意向台灣施壓，以為國際社會會沒有反應。」
詹寧斯指出，2020年初澳洲孤單地對抗中國，但現在已有更多國家注意到中國的野心了。
報導指由英國「伊麗莎白女王號航空母艦」所率領的戰鬥群目前仍在地中海，並將於2或3星期內通過南中國海。
詹寧斯提醒，美國海軍核動力航空母艦雷根號（USS Ronald Reagan）已調派到北阿拉伯海（NorthArabian Sea）支援美軍徹離阿富汗；而目前局勢緊張的台海卻沒有美國航空母艦助陣；而英軍前往南中國海是為了展示英國的科技實力，並非為了與中國對峙。(編輯：韋樞)1100614