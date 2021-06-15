▲ Ford Focus ST Wagon SLS Edition 專打性價比？其實關鍵出在這一點！

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試駕車型為 Ford Focus ST Wagon SLS Edition，售價為因新台幣 129.8 萬元。

× 試駕車型為 Ford Focus ST Wagon SLS Edition，售價為因新台幣 129.8 萬元。

揭曉答案之前，先容許我精準的重點介紹 Focus ST Wagon SLS Edition 這一次試車主角的特色。





從外觀欣賞，你可以發現到少了名為「旭日之刃」造型的頭燈，但 Focus ST Wagon SLS Edition 頭燈與日行燈仍舊是 LED 規格，不過沒有 AFS 主動式轉向照明系統；腳下的輪圈從 19 吋縮減至 18 吋，雖然配胎都是 Michelin Pilot Sport 4S 性能胎，但尺碼就是從 235/35ZR19 變為 235/40ZR18。





頭燈造型從「旭日之刃」改為「奪目之鐮」，雖然都是 LED 規格，但少了 AFS 主動式轉向照明系統。

× 頭燈造型從「旭日之刃」改為「奪目之鐮」，雖然都是 LED 規格，但少了 AFS 主動式轉向照明系統。

蜂巢狀水箱罩與 ST 銘牌是許多性能迷最愛的設計。

× 蜂巢狀水箱罩與 ST 銘牌是許多性能迷最愛的設計。

腳下的輪圈從 19 吋縮減至 18 吋，配胎都是 Michelin Pilot Sport 4S 性能胎，但尺碼從 235/35ZR19 改為 235/40ZR18。

× 腳下的輪圈從 19 吋縮減至 18 吋，配胎都是 Michelin Pilot Sport 4S 性能胎，但尺碼從 235/35ZR19 改為 235/40ZR18。

車尾則與 Focus ST Wagon 大抵相同。

× 車尾則與 Focus ST Wagon 大抵相同。

同樣是左右雙出排氣尾管。

× 同樣是左右雙出排氣尾管。

再仔細一點看，車頂的全景大型電動天窗沒了，打開車門時貼心的伸縮型防護邊條也移除，若你雙手抱滿血拚物品要用足踢感應式打開尾廂門，很抱歉，殘念，因為 Focus ST Wagon SLS Edition 的尾廂門，改為只有手動操作的最基本規格。





移除全景大型電動天窗。

× 移除全景大型電動天窗。

尾廂門從足踢感應式改為傳統手動式。

× 尾廂門從足踢感應式改為傳統手動式。

車門伸縮型防護邊條也移除。

× 車門伸縮型防護邊條也移除。

座艙內駕駛座眼前空了些，是因為 HUD 抬頭顯示器不再標配，頭頂的眼鏡收納盒也沒了。打開音響，聽覺饗宴也打了些折，原來 B&O 環艙音響系統也再見。好在車載影音系統沒有降格，同樣是 8 吋 LCD 觸控螢幕搭配 SYNC 3 娛樂通訊整合系統，也有 Apple CarPlay 與 Android Auto 車載通訊系統支援，原廠中文衛星導航系統同樣附給你。





HUD 抬頭顯示器移除。

× HUD 抬頭顯示器移除。

頭頂的眼鏡收納盒也沒了。

× 頭頂的眼鏡收納盒也沒了。

不再配備 B&O 環艙音響系統（9 具揚聲器＋1 個重低音），改為 6 具揚聲器的音響規格。

× 不再配備 B&O 環艙音響系統（9 具揚聲器＋1 個重低音），改為 6 具揚聲器的音響規格。

車機同樣是 8 吋 LCD 觸控螢幕搭配 SYNC 3 娛樂通訊整合系統，也有 Apple CarPlay / Android Auto / 原廠中文衛星導航系統。

× 車機同樣是 8 吋 LCD 觸控螢幕搭配 SYNC 3 娛樂通訊整合系統，也有 Apple CarPlay / Android Auto / 原廠中文衛星導航系統。

中控佈局與 Focus ST Wagon 一樣。

× 中控佈局與 Focus ST Wagon 一樣。

同樣配備 12.3 吋的全彩液晶智慧多功能儀錶板。

× 同樣配備 12.3 吋的全彩液晶智慧多功能儀錶板。

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打開門專屬的金屬飾板與印有 ST 字樣的腳踏墊。

× 打開門專屬的金屬飾板與印有 ST 字樣的腳踏墊。

Recaro 跑車座椅於視覺感與乘坐包覆性雙重滿足。

× Recaro 跑車座椅於視覺感與乘坐包覆性雙重滿足。

2700mm 軸距與妥善的空間利用，讓後座乘坐空間相當出色，不過可惜的是沒有後座空調出風口。

× 2700mm 軸距與妥善的空間利用，讓後座乘坐空間相當出色，不過可惜的是沒有後座空調出風口。

標準乘坐狀態時後廂容積可達 694 公升，若把後座椅背傾倒，還可擴充至 1576 公升。

× 標準乘坐狀態時後廂容積可達 694 公升，若把後座椅背傾倒，還可擴充至 1576 公升。

後廂底版下的重低音揚聲器取消。

× 後廂底版下的重低音揚聲器取消。

從上述配備差異，除了胎圈規格的不同以外，Focus ST Wagon SLS Edition 與Focus ST Wagon 的駕馭樂趣幾乎等同，2.3 升 EcoBoost 雙渦流渦輪增壓引擎榨出的 280ps/42.3kgm 同樣迷人，還可透過 ST 專屬行車模式切換，讓澎湃且積極的加速力道一層層的堆疊上去，標準模式已經夠迷人，但更上層還有運動模式，更有跑道模式壓陣，搭配上運動化調校的七速手自排變速系統，以及手感沈重精準以及指向性清晰的轉向設定，這不僅是一輛熱血的旅行車，說 Focus ST Wagon SLS Edition 是一輛目前台灣市場中買得到最運動化的鋼炮，一點也不爲過。





搭載 2.3 升 EcoBoost 雙渦流渦輪增壓引擎，具備 280ps / 6000rpm 最大馬力與 42.3kgm / 3000rpm 最大扭力輸出。

× 搭載 2.3 升 EcoBoost 雙渦流渦輪增壓引擎，具備 280ps / 6000rpm 最大馬力與 42.3kgm / 3000rpm 最大扭力輸出。

動力銜接 SelectShift 性能調校七速手自排變速系統。

× 動力銜接 SelectShift 性能調校七速手自排變速系統。

提供 ST 專屬動態行車模式切換系統，具備防滑/標準/運動/跑道四種模式選擇。

× 提供 ST 專屬動態行車模式切換系統，具備防滑/標準/運動/跑道四種模式選擇。

相當激進的動力輸出，讓每吋油門開度都有讓人驚艷的回饋。

× 相當激進的動力輸出，讓每吋油門開度都有讓人驚艷的回饋。

紮實的底盤回饋，加上指向性極佳的轉向設定，造就了相當熱血的駕馭感受。

× 紮實的底盤回饋，加上指向性極佳的轉向設定，造就了相當熱血的駕馭感受。

但問題來了，相較於 Focus ST Wagon 的 143.8 萬，Focus ST Wagon SLS Edition 僅降低了 14 萬，為何會說「僅」呢，因為對於許多熟悉這車款的車迷而言，深知各項配備的價格，尤其是要價不菲的「旭日之刃」頭燈。但不可否認的，拆賣與整包賣的價格本來就有所不同，福特六和這算盤打得是太精還是大器，每位車迷心中的解讀都不盡相同。





關鍵來了，既然每個人心中的價值標尺不同，那至少福特六和做對了一件事，那就是「提供更多的選擇」，或許Focus ST Wagon 的配備齊全、價格漂亮，但不是每個人都要天窗、不是每個人都要看起來帥但舒適性打折且輪胎價格高昂的 19 吋胎圈，考量保養維修因素，「旭日之刃」頭燈與足踢感應式尾廂門好像也沒這麼必須，更別說是「聽說」故障率不低的車門伸縮型防護邊條了，這麼一來，配備少了一些、價格更親民一點的 Focus ST Wagon SLS Edition，好像就有存在的價值了？





我相信，就算 Focus ST Wagon 推出十種車型選擇，還是無法滿足每一位想要買這台車的消費者所有需求，但至少從過去的一種選擇，變成了兩種選擇，有人喜歡琳瑯滿目的配備、開車一定要帥要快更要爽；有人喜歡拆配備換現金，若以後要下賽道更便利，那 Focus ST Wagon與Focus ST Wagon SLS Edition，至少可以滿足這兩個族群。





Focus ST Wagon SLS Edition 提供了想要日後自行升級或是下賽道改裝的車主更好的選擇。

× Focus ST Wagon SLS Edition 提供了想要日後自行升級或是下賽道改裝的車主更好的選擇。

對於部分買家而言，或許 Focus ST Wagon SLS Edition 滿足了他們最想要的「更低價入手」需求。

× 對於部分買家而言，或許 Focus ST Wagon SLS Edition 滿足了他們最想要的「更低價入手」需求。

再舉個例子，以過去產品陣線相對保守的 Apple 品牌而言，旗下手機產品線iPhone 要推出 SE 陽春版時也是飽受批評，但後來的銷售成績證明，Apple 這一步棋下得成功。





Focus ST Wagon SLS Edition 是否如 iPhone SE 一樣賣得好？過幾個月看看首批的 100輛配額銷售成績，應該就是最好的答案。









