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手語只是比手劃腳？　專家解答迷思

手語只是比手劃腳？　專家解答迷思
手語只是比手劃腳？　專家解答迷思

健康醫療網

2021-06-15 13:31:02

【健康醫療網／記者林怡亭報導】每天打開直播收看疫情記者會，都會看見手語翻譯員第一時間為全台聾人朋友傳達訊息，但你知道臺灣手語已經被列為國家語言，也將成為高中及國中小學生的語言課程嗎？

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手語是聾人的正式語言　普遍存有有錯誤認知

「臺灣手語是聾人的正式語言，但過去常常被忽略或誤解。」中正大學語言所教授張榮興說，像是以為「全世界的手語都是一樣的」、「手語只是比手劃腳」、「沒有語法」，或以為「可以依照口語逐字打出來」等，這些都是大多數人對臺灣手語的錯誤認知。

臺灣手語教學將成本土語言課程選項之一

臺灣手語教支人員培訓計畫主持人張榮興說，從明年8月開始，臺灣手語教學將在高中及國中小校園上路，成為本土語言課程的選項之一，教學現場更迫切需要大量的手語師資。

然而，張榮興舉例，2004年政府實施手語翻譯技術士技能檢定考試到現在，全台僅475位合格人員，可見專業人才培育不易，此外，手語翻譯員大多以溝通實用性為主，要從事臺灣手語的教學工作則需要經過培訓。

符合這些資格　即可取得高中、中小學手語教學資格

為了因應手語師資短缺，國教署特別委託全台唯一研究手語語言學的中正大學語言所，承接首批臺灣手語教學支援工作人員培訓課程，以及把關認證考核。張榮興表示，只要曾有72小時一般手語教學或導覽經驗、手語翻譯檢定證照或手語翻譯監評人員資格的人都能報名參加，在完成42小時課程並通過認證之後，就能取得高中及國中小學手語教學資格。

學習手語教育　理解不同差異與需求

「手語跟口語一樣，都應受到尊重和保護。」張榮興說，不同於口語是仰賴聽覺的線性語言，手語是3D視覺語言，運用手勢、動作把主詞、受詞以及兩者關係圖像化在立體空間中，而臉部表情就像是口語的抑揚頓挫，一樣可以表達思維，對聾人來說更是缺一不可。而當這些手語教支人員進入校園，學生不僅能認識到原來手語跟其他語言一樣，有語法的規則，也能學習聾人族群的文化和特性，真正理解彼此差異與需求的不同。



資料來源：健康醫療網 手語只是比手劃腳？　專家解答迷思

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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