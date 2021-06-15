續航 995 公里　長安福特正式發表銳際插電混動版 Ford Escape PHEV

我是廣告 請繼續往下閱讀
現行第 3 代 Ford Kuga/Escape 早在 2019 年推出之際，便於北美、歐洲等主要市場推出多款油電動力，包含 2.5L Hybrid、2.5L PHEV 及 2.0L EcoBlue mild-hybrid 等，佈局日益嚴苛的全球排放法規。
此次在中國大陸市場發表的銳際插電混動版 Escape PHEV 同樣是以 C2 平台架構，採用 1.5 升 3 缸渦輪引擎搭配 42kW 單馬達所構成的油電動力，配備容量為 15.1 kWh 的電池組，具備 242hp 綜效輸出表現。經過官方 NEDC 認證測試之下純電續航表現可達到 77 公里，平均油耗則為 1.2L/100km (約 83.3 km/L)，綜合續航力高達 995 公里。在性能表現部分，提供 5 種駕駛模式(標準、經濟、運動、防滑、雪地/沙地)與 4 種 EV 模式(auto ev/ev now/ev later/ev charge)，官方公布 0~60km/h 加速表現為 4.5 秒，極速則可達 198km/h。
在外觀配置上，銳際插電混動版 Escape PHEV 提供 19 吋鋁圈，分別在霧燈框、車側飾條、後保桿飾條等處使用金色點綴，取消黑色防刮材質，改採 ST-Line 車型的作法以同車色烤漆處理。內裝方面採用雙環儀表搭配中央的 6.5 吋行車資訊幕，多媒體系統則採用中國大陸市場專有的 12.3 吋螢幕，且同樣在冷氣出風口、方向盤、排檔旋鈕等處使用金色塗裝處理。其他配備還包括了 Auto Hold、Keyless、一鍵啟動、雙區恆溫空調、定速巡航、倒車雷達、倒車顯影等，可惜並無配置 ACC、AEB 等安全輔助科技，對比國內販售的 EcoBoost 180 車系配備上略為簡單。
國內市場方面，福特六和選在 2020 年 6 月正式發表全新第三代大改款 Kuga，編成與建議售價依序為 EcoBoost180 雅緻型 (新台幣 89.9 萬元起，受訂生產)、EcoBoost180 時尚型 (新台幣 96.9 萬元起)、EcoBoost180 旗艦型 (新台幣 106.9 萬元起)、EcoBoost250 AWD 旗艦型 (新台幣 116.9 萬元起) 及 EcoBoost250 AWD ST-Line (新台幣 119.9 萬元起) 。綜合來看，銳際插電混動版 Escape PHEV 油電的身分雖有較吸引人的價格，但整體的配備完整度與豐富度仍不及福特六和所販售的 EcoBoost180 車系。福特六和未來若是要迎合政府最新的 CAFE 標準，推出新能源車或許是一個解套方案，但考量 Kuga 車系在台灣市場的需求、產品定位以及法規認證等因素，最終的價格將會決定市場的接受度。