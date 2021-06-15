增寬車身、強化細節質感　全新 Nissan Note Aura 日本登場

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Nissan 於 2020 年 11 月推出第三代 Note 車系，而 Aura 則是繼主打外觀改裝風格 Autech 之後所衍生的高級化版本。在外觀配置上前後保險桿的線條經過重新設計，車寬從標準版的 1,695mm 增加 40mm 至 1,735mm，搭配融合 V-Motion 設計元素的專屬水箱護罩及 LED 頭燈，雖整體造型改進不大，但則帶來更具氣勢的高級意象。另外 Note Aura 也採取新式 LED 貫穿式尾燈、17 吋鋁圈，並提供多達 14 種車色選擇 (5 款雙色塗裝、9 款單色塗裝)。
內裝方面保持與標準版相同的設計，大幅簡化按鈕設計，採用 12.3 吋數位儀錶板搭配 9 吋多媒體螢幕展現科技氛圍，傳統排檔桿由新款線傳式撥桿取代，方向盤採用平底三輻式多功能設計，座椅具備 Zero Gravity 零重力技術，原廠也宣稱車室前後座空間均有所放大，後座椅背也可進行傾斜角度調整，中控台下方還配備 Qi 無線充電座來滿足當代實用需求。當然為迎合高級化的定位，Note Aura 分別在中控台、前中央扶手、門板等處採用皮質、木紋飾板、織布、軟質塑膠，並於車頂、車門、玻璃施以隔音工程，營造出更具質感的座艙氛圍。
安全部分自然是搭載最新版本的 ProPILOT 駕駛輔助科技，具備 Navi-link 即時導航及偵測功能，除了可達到半自動駕駛輔助之外，還可偵測速限並依據圖資來主動調節巡航車速，更可在彎道主動減速。
動力方面僅有 e-POWER 電能驅動系統，車主可選擇前輪驅動或四輪驅動車型。此系統採用 HR12DE 1,198cc 直列 3 缸汽油引擎搭配 EM47 電動馬達，引擎作為發電機之用，可輸出 82ps 最大馬力及 10.5kg-m 峰值扭力，馬達則可輸出 116ps 最大馬力及 28.6kg-m 峰值扭力。
目前 Nissan Note 車系僅供於日本市場，但隨著品牌電動轉型策略，原廠若想藉由 Note 車系來推廣 e-POWER 系統，未來是否外銷到海外市場，值得持續關注。