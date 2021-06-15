▲ BMW X2 M Mesh Edition 218 萬跳色登場；sDrive18i Sport Edition 188 萬同步上市

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本月入主 2022 年式全新 BMW X2 可享 BMW Yours 多元智選方案，提供超低月付 9,900 元起分期、150 萬 60 期零利率或三年租賃零利率專案等優惠禮遇，本月入主再享一年乙式全險。
全新 BMW X2 M Mesh Edition 透過全新 M Brooklyn Grey metallic 銀灰車色與突出的亮橘色的引擎蓋、側進氣壩、車門下半部的車身彩繪，搭配 M Mesh Edition 套件專屬的 3D 立體黑色高光澤網狀水箱護罩。除亮橘色車身彩繪，全新 BMW X2 M Mesh Edition 亦可選擇與車色相互搭配的黑色專屬車身彩繪。BMW 新世代設計之一的類六角形頭燈同樣可在全新 BMW X2 看見，其中霧燈的部分功能整併至頭燈組中，全新的 LED 頭燈含轉向輔助燈。在前後下護板、側裙及輪拱部分可看到與車身做不同色處理的全新 Frozen Black-Brown 深色外觀套件，結合與車身彩繪相呼應的 M Mesh Edition 專屬 19 吋對比色輪圈。
解鎖全新 BMW X2，Comfort Access 免鑰匙系統便會亮起駕駛座 X2 字樣迎賓投射燈。一進入車室內，馬上可被 M Mesh Edition 專屬的雙色內裝與橘色車縫線驚艷，坐進 Dakota真皮/ Alcantara 麂皮 M雙前座跑車座椅，手握 M款多功能真皮方向盤，再加上黑色車內頂篷。此外，全新 BMW X2 全面標準配備 10.25 吋中控觸控螢幕，結合無線Apple CarPlay整合系統、BMW智能衛星導航系統、車況抬頭顯示器等科技配備，以及具備 12 支揚聲器的 harman/ kardon 高傳真音響系統。此外，全新 BMW X2全面導入全新 My BMW App，將個人行動裝置與車聯網相互串連，如檢視車輛狀態、規劃旅途行程、智能遠端遙控及遠距售後服務。
全新 BMW X2 提供 BMW X2 sDrive20i M Mesh Edition 及 BMW X2 sDrive18i Sport Edition，兩款車型皆搭載 BMW TwinPower Turbo 引擎，充沛飽滿的動力結合 BMW 調教之下的 Steptronic雙離合器自手排變速箱，使 BMW X2 sDrive20i M Mesh Edition 擁有 178 匹的最大馬力與 280 牛頓米的最大扭力，僅需 7.6 秒即可完成時速 0 km/h 至 100 km/h 加速；BMW X2 sDrive18i Sport Edition 則具備 136 匹最大馬力與 220 牛頓米最大扭力。兩款車型偕同 Servotronic車速感應轉向輔助、DSC動態穩定控制系統與彎道控制系統。
2022 年式全新 BMW X2車型價格表
車型
建議售價
配備重點
BMW X2 sDrive18i
188
車型
建議售價
配備重點
BMW X2 sDrive20i
M Mesh Edition
218