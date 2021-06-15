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BMW X2 M Mesh Edition 218 萬跳色登場；sDrive18i Sport Edition 188 萬同步上市

▲ BMW X2 M Mesh Edition 218 萬跳色登場；sDrive18i Sport Edition 188 萬同步上市
▲ BMW X2 M Mesh Edition 218 萬跳色登場；sDrive18i Sport Edition 188 萬同步上市

2GameSome - 有車賞

2021-06-15 17:25:00

2022 年式全新 BMW X2 推出 BMW X2 sDrive20i M Mesh Edition，透過 M Mesh Edition 專屬對比色車身彩繪、黑色高光澤網狀水箱護罩、對比配色的 M款輪圈與雙色 Dakota 真皮 / Alcantara 麂皮 M 雙前座跑車座椅。全新 BMW X2 sDrive20i M Mesh Edition 建議售價218萬，BMW X2 sDrive18i Sport Edition 同步上市，新增全景式電動玻璃天窗、雙前座電動腰靠與harman/kardon高傳真音響系統等豪華配備，建議售價 188 萬。

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本月入主 2022 年式全新 BMW X2 可享 BMW Yours 多元智選方案，提供超低月付 9,900 元起分期、150 萬 60 期零利率或三年租賃零利率專案等優惠禮遇，本月入主再享一年乙式全險。

全新 BMW X2 M Mesh Edition 透過全新 M Brooklyn Grey metallic 銀灰車色與突出的亮橘色的引擎蓋、側進氣壩、車門下半部的車身彩繪，搭配 M Mesh Edition 套件專屬的 3D 立體黑色高光澤網狀水箱護罩。除亮橘色車身彩繪，全新 BMW X2 M Mesh Edition 亦可選擇與車色相互搭配的黑色專屬車身彩繪。BMW 新世代設計之一的類六角形頭燈同樣可在全新 BMW X2 看見，其中霧燈的部分功能整併至頭燈組中，全新的 LED 頭燈含轉向輔助燈。在前後下護板、側裙及輪拱部分可看到與車身做不同色處理的全新 Frozen Black-Brown 深色外觀套件，結合與車身彩繪相呼應的 M Mesh Edition 專屬 19 吋對比色輪圈。

解鎖全新 BMW X2，Comfort Access 免鑰匙系統便會亮起駕駛座 X2 字樣迎賓投射燈。一進入車室內，馬上可被 M Mesh Edition 專屬的雙色內裝與橘色車縫線驚艷，坐進 Dakota真皮/ Alcantara 麂皮 M雙前座跑車座椅，手握 M款多功能真皮方向盤，再加上黑色車內頂篷。此外，全新 BMW X2 全面標準配備 10.25 吋中控觸控螢幕，結合無線Apple CarPlay整合系統、BMW智能衛星導航系統、車況抬頭顯示器等科技配備，以及具備 12 支揚聲器的 harman/ kardon 高傳真音響系統。此外，全新 BMW X2全面導入全新 My BMW App，將個人行動裝置與車聯網相互串連，如檢視車輛狀態、規劃旅途行程、智能遠端遙控及遠距售後服務。

全新 BMW X2 提供 BMW X2 sDrive20i M Mesh Edition 及 BMW X2 sDrive18i Sport Edition，兩款車型皆搭載 BMW TwinPower Turbo 引擎，充沛飽滿的動力結合 BMW 調教之下的 Steptronic雙離合器自手排變速箱，使 BMW X2 sDrive20i M Mesh Edition 擁有 178 匹的最大馬力與 280 牛頓米的最大扭力，僅需 7.6 秒即可完成時速 0 km/h 至 100 km/h 加速；BMW X2 sDrive18i Sport Edition 則具備 136 匹最大馬力與 220 牛頓米最大扭力。兩款車型偕同 Servotronic車速感應轉向輔助、DSC動態穩定控制系統與彎道控制系統。

2022 年式全新 BMW X2車型價格表

車型

建議售價

配備重點

BMW X2 sDrive18i

188

  • 旅程諮詢秘書
  • 無線Apple CarPlay整合系統
  • 駕駛座X2字樣迎賓投射燈
  • Comfort Access免鑰匙系統含尾門感應式啟閉功能
  • 全景式電動玻璃天窗
  • 雙前座跑車座椅
  • 雙前座電動腰靠
  • M款多功能真皮方向盤
  • BMW智能衛星導航系統
  • 10.25吋中控觸控螢幕
  • 車況抬頭顯示器
  • harman/kardon高傳真音響系統

車型

建議售價

配備重點

BMW X2 sDrive20i

M Mesh Edition

218

  • M Mesh Edition風格套件(M Mesh Edition專屬輪圈、專屬車身彩繪、專屬網狀水箱護罩、專屬Frozen Black-Brown外觀套件、M Sport X空力套件、M款擾流尾翼、黑色高光澤窗框、黑色高光澤外觀套件、M款多功能真皮方向盤、M款駕駛座踏板組、Edition字樣車門門檻、碳黑鋁質格紋飾板、M雙前座跑車座椅、黑色車內頂篷、Dakota真皮 / Alcantara麂皮內裝)
  • 旅程諮詢秘書
  • 無線Apple CarPlay整合系統
  • 駕駛座X2字樣迎賓投射燈
  • Comfort Access免鑰匙系統含尾門感應式啟閉功能
  • 全景式電動玻璃天窗
  • 雙前座電動腰靠
  • 碳黑鋁質格紋飾板含銀色飾條
  • BMW智能衛星導航系統
  • 10.25吋中控觸控螢幕
  • 車況抬頭顯示器
  • harman/kardon 高傳真音響系統
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產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
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