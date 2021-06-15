英倫時尚旅者 2021 年式 Land Rover Range Rover Velar P250 R-Dynamic S

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●2021 年式編成簡化為 P250 單一動力，分為 S 與 R-Dynamic S 共 2 款
●輪框、方向盤、排檔座造型變動
●新增後部預警輔助系統與後方車流警示、360 度 3D 環景顯示系統
●10 吋 Touch Pro Duo 雙觸控顯示螢幕導入 Pivi Pro 系統、Android Auto(有線)
●配備頂級 LED 頭燈附 LED 日行燈與自動遠光輔助
●新增水深偵測警示系統
●新增 Remote 功能
●新增行李廂側邊後排座椅椅背快速釋放鍵
●新增運動化金屬油門/煞車踏板
●配備全真皮包覆電動調整方向盤(打孔皮革)
Land Rover 於 2017 年 3 月時在倫敦設計博物館曝光 Range Rover Velar，成為 Range Rover 家族第四位成員，Velar 之名源於 1969 年 Range Rover 開發時期測試車之代號，隨後於 2017 年日內瓦車展發表，國內於 2018 年 5 月導入，2019 年時原廠推出由 SVO 部門打造的 SVAutobiography Dynamic Edition，國內於 2020 世界新車大展亮相，今年台灣捷豹路虎推出 2021 年式 Range Rover Velar 新車，將編成簡化為 P250 單一動力，分為 S 與 R-Dynamic S 共 2 款，本次試駕車型為 P250 R-Dynamic S。
2021 年式 Range Rover Velar 分為 P250 S 及本次試駕的 P250 R-Dynamic S 共 2 種編成。外觀方面，2021 年式 Range Rover Velar 標準配備頂級 LED 頭燈附 LED 日行燈與自動遠光燈輔助，保險桿當中設有頭燈清洗器，水箱罩運用緞黑與銀色搭配，徽嵌也融入當中。車側配置隱藏式車外門把手，可在車輛上鎖狀態收起，解鎖後將彈出，使風阻係數控制在 0.32Cd，全車系足踏 19 吋五幅 5108 式鋁合金輪圈，P250 S 為亮銀色烤漆，P250 R-Dynamic S 則為深灰色烤漆，配胎尺寸為 255/55R19。尾燈採用 2 組立體的 U 字型導光條構成，具備序列式方向燈功能，後保險桿採用亮黑色烤漆搭配銀色烤漆材質點綴，排氣尾管為雙邊單出向下排放的隱藏式設計。尺碼部分，Range Rover Velar 的車身長寬高分別是 4,797x2,041x1,683 (mm)，軸距則為 2,874mm。
Range Rover Velar 的車身長寬高分別是 4,797x2,041x1,683 (mm)，軸距則為 2,874mm。
P250 R-Dynamic S 的後保險桿採用亮黑色烤漆搭配銀色烤漆材質點綴，排氣尾管為雙邊單出向下排放的隱藏式設計。
水箱罩運用緞黑與銀色搭配，徽嵌也融入當中。
2021 年式 Range Rover Velar 標準配備頂級 LED 頭燈附 LED 日行燈與自動遠光燈輔助，保險桿當中設有頭燈清洗器。
Range Rover Velar 配置隱藏式車外門把手，可在車輛上鎖狀態收起，解鎖後將彈出，使風阻係數控制在 0.32Cd。
2021 年式 Range Rover Velar 均採用 19 吋五幅 5108 式鋁合金輪圈，P250 S 為亮銀色烤漆，P250 R-Dynamic S 則為深灰色烤漆，配胎尺寸為 255/55R19。
尾燈採用 2 組立體的 U 字型導光條構成，具備序列式方向燈功能。內裝方面，2021 年式 Range Rover Velar 維持既有的簡潔鋪陳，針對排檔座造型進行更動，儀錶板仍為 12.3 吋全數位式樣，中控台 10 吋 Touch Pro Duo 雙觸控顯示螢幕導入 Pivi Pro 系統，在原有的 Apple CarPlay 之外加入 Android Auto 智慧手機連接功能，但仍為有線式設計，方向盤為全真皮包覆電動調整方向盤 (打孔皮革)，並新增運動化金屬油門/煞車踏板，行李廂側邊新增後排座椅椅背快速釋放鍵，除此之外還增加 Remote 功能。
2021 年式 Range Rover Velar 維持既有的簡潔鋪陳，針對排檔座及方向盤造型進行更動。
全新三幅式方向盤擁有金屬飾框，表面施以全真皮包覆 (打孔皮革)，也透過鏤空設計展現科技感，兩側設有電容式觸控按鍵與滾輪，後方提供換檔撥片，方向盤可進行四向電動調整，握感舒適。
12.3 吋全數位化 HD 虛擬儀錶板可進行多種顯示模式調整，受惠於上方儀錶台的遮光板設計，而可在豔陽下保持不錯的判讀性。
全彩抬頭顯示器為選用配備。
10 吋 Touch Pro Duo 雙觸控顯示螢幕的上螢幕可進行電動角度調整，內部導入 Pivi Pro 系統，在原有的 Apple CarPlay 之外加入 Android Auto 智慧手機連接功能。
10 吋 Touch Pro Duo 雙觸控顯示螢幕的下螢幕主要為空調及車輛機能調整介面，兩組滾輪設置於螢幕當中，可調整空調溫度及風量，下方設有常用功能的觸控按鈕。
2021 年式 Range Rover Velar 換上全新的線傳式排檔造型，一旁的 Land Rover 廠徽按下後可使用隱藏式置杯座，中央鞍座下半部也設有固定的方形及圓形置杯座。
中央扶手採用左右獨立向上開啟設計，內部提供植絨的置物空間，設置 USB Type-A、USB Type-C 及 12V 插座，滿足不同裝置的需求。
2021 年式 Range Rover Velar 在 P250 R-Dynamic S 車型標準配備運動化金屬油門/煞車踏板，P250 S 則需選配。
門板中的 Meridian 音響揚聲器飾蓋隱藏了英國國旗造型。
固定式全景玻璃車頂為 P250 R-Dynamic S 車型的標準配備，附有電動遮陽簾，但無法上掀或開啟，整體採光效果十分良好，至於 P250 S 車型需選配。
P250 R-Dynamic S 車型採用 Grained Leather 粒面皮/類麂皮材質座椅，雙前座可進行 12 向電動調整，也具備電動腰靠功能，支撐性出色，包覆性也足以之拖胸部與軀幹。
後座空間以此尺碼車型來說達到水準之內，成人入座可享有足夠的頭部與腿部空間，中央隆起範圍不小，且雙前座的底座滑軌向後延伸的範圍將影響腳部的舒適度，不過整體支撐性與椅面質感與前座保持相同的高水準。
後座空調出風口設於中船後方，乘客可調整風向與風量，下方提供 12V 電源插座。
附表為本站實測座艙空間之數據。
Range Rover Velar 的行李箱標準置物容積為 568 公升，透過後座椅背 40:20:40 分離傾倒可進一步擴大，內部格局方正，底板與門檻間頗為平整，不過門檻略高。
2021 年式 Range Rover Velar 行李廂側邊新增後排座椅椅背快速釋放鍵，一旁配置掛勾及 12V 電源插座。
掀起行李廂底板可見到 19 吋的原廠備胎及隨車工具。
附表為本站實測後行李廂空間之數據。安全防護方面，2021 年式 Range Rover Velar 新增後部預警輔助系統與後方車流警示、360 度 3D 環景顯示系統及水深偵測警示系統，也標準搭載 ACC 主動式定速巡航控制系統、AEB 自動煞車輔助系統、BSA 盲點偵測輔助系統、LKA 車道維持輔助系統、駕駛注意力監控系統、DSC 循跡動態穩定控制系統、HDC 陡坡緩降控制與上坡起步輔助系統、EBA 緊急煞車強度輔助系統、TPMS 胎壓偵測系統及 6 具 SRS 輔助氣囊，在 Euro NCAP 測試中獲得 5 顆星評價。
2021 年式 Range Rover Velar 搭載 360 度 3D 環景顯示系統，支援 ClearSight 對地視野功能。動力配置方面，2021 年式 Range Rover Velar 僅保留 P250 單一動力規格，採用 Ingenium 1,997cc 直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎，最大馬力較 2020 年式減少 1ps 來到 249ps，輸出峰值自 5,500rpm 調降為 5,000rpm，至於峰值扭力則維持 365Nm，輸出時機則為 4,500rpm，搭配 CommandShift 8 前速 ZF 手自排變速系統及智慧型 IDD 四輪傳動，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 7.5 秒完成，平均油耗為 12.1km/L。
駕駛 Range Rover Velar P250 R-Dynamic S 上路，可發現此車屬較入門的動力，仍具備足夠的加速力道，變速箱的換檔邏輯聰明，銜接亦順暢，車體噸位雖逼近 1.9 噸，穿梭市區還算輕快，NVH 工程表現也達到水準之上，底盤設定紮實，避震系統對於路面起伏與碎震的抑制效果出色，指向性以 SUV 來說還算易掌握，慣性與側傾尚無法完全避免，但都在可接受範圍，整體乘駕品質不錯。
本次試駕未能體驗 Land Rover 車系注重的 off-road 性能，然而以 on-road 的表現來說，此車兼顧得宜，作為日常個人通勤代步或家用均可勝任，若有越野的需求還可善用其 25 度進入角、22 度穿越角及 27 度離去角的設計，輔以最大達 53 公分涉水能力，加上成熟的 Terrain Response 全地形反應系統，相信會是 Range Rover Velar 在同級車間獨樹一幟的賣點。
2021 年式 Range Rover Velar 在上市近 3 年的時間點，將編成簡化為 P250 單一動力，使車系入手門檻集中在新台幣 300 萬元價格帶，並針對配備水準提昇，對於喜愛英倫風格，或追求越野機能的消費者來說，應具備不低的吸引力。