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載重、安全、配備、動力升級 DFSK 正式在台推出金穩發 S2.5t 及穩發歐六改款新車

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-06-15 17:55:40

DFSK 總代理合同興今日 6/15 發表金穩發單廂小貨車的改款新車「金穩發 S2.5t」及穩發一廂半小貨車的歐六改款新車，同時推出「防疫挺頭家」優惠專案，購買全車系舊換新再省 5 萬，購買雙廂大穩發 S2.5t 贈「車內空氣清新機」，全車系在今年 6 月底前訂車再送價值新台幣 1 萬元配件(配件折抵依經銷商配件為主)，全國展示中心提供到府賞車試乘服務。

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金穩發 S2.5t 如同去年登場的大穩發 S2.5t 般將最大載重提昇，金穩發 S2.5t 從金穩發的 1,182 公斤提昇至 1,342 公斤，動力方面其 1.5 升直列 4 汽缸自然進氣汽油引擎的最大馬力自 101.6ps 提昇至 110ps，峰值扭力自 14.1kg-m 提昇至 14.8kg-m，配備方面增加「車頭燈熄火未關警示蜂鳴器」、「超速警示系統」、及音響主機的「藍牙系統」。

穩發改款將排放標準從歐五升級為更環保的歐六，動力維持 1.2 升自然進氣汽油引擎設定，可輸出 85ps 最大馬力及 11.4kg-m 峰值扭力，配備部分導入「自動頭燈」與「車頭燈熄火未關警示蜂鳴器」，座艙內換上「三幅式方向盤」、「仿皮面座椅」及「數位液晶式儀錶」，另外針對安全方面搭載「ESC車身動態穩定系統」、「ABS防鎖死剎車系統」及「超速警示系統」。

DFSK 進入國內商用車市場已超過 5 年，陸續導入穩發一廂半、大穩發雙廂及金穩發單廂共 3 款小貨車產品，提供消費者不一樣的新選擇，也累積穩定的銷售表現，如今針對金穩發與穩發兩款產品進行改款升級，亦同步推出優惠方案，預料可提昇買氣。

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