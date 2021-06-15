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疫情數字明顯降溫，是否有可能讓部分疫情少的縣市先行降級回二級？陳時中於下午記者會回應，整體趨勢看起來是朝向好的方向，「不排除任何的可能」，稱分階段或分區域解除三級警戒的可能性都在隨時分析中，會與專家討論。也表示，苗栗的前進指揮所，已將有疑慮的個案隔離，目前針對將從中找出可能的確診者，將威脅降到最低。
社區廣篩四策略 社區篩檢站可驗PCR
下午指揮中心也宣布新的「社區廣篩4大策略」，將補助各地方社區篩檢站50台PCR檢驗儀器，居家自採與企業快篩陽性民眾，將可就近至社區進行快速PCR檢驗。陳時中說，將送檢體的車程時間縮減，現場進行PCR可以縮短很多時間，可以快速安置確診者，避免空窗期。
居家採檢盼兩周內進 避免確診者居家隔離
整體廣篩是防疫重要策略，居家採檢大概在一兩周內，就會有可使用的醫材進來，還有社區快篩、企業快篩部分，如果是快篩陽性，就會進到社區篩檢站進行快速的PCR檢測，如果確診有嚴重症狀，就會進到醫療院所；無症狀或輕症就會進到加強版的集中檢疫所、防疫旅館，避免在家隔離，透過快速策略降低親密接觸者的染疫情況。
各縣市開打效率佳 將提早發放第二批
今日各縣市疫苗開打，地方政府都非常努力建立很多採檢點，本來上午有些分流不好的情況，到了下午也改善。陳時中表示打疫苗的速度可能會加快，看起來效率蠻高，決定將第二批疫苗及早發送。分配原則是以75歲以上人口接種為目標，將原定27%接種率提高至53%；而高風險地區的雙北市加發10%，中高風險的桃園、台中、基隆、彰化、苗栗加發5%；離島也將加發1000-3000劑。
資料來源：健康醫療網 死亡數下降至8例！ 整體朝好方向發展
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