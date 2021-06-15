COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

死亡數下降至8例！　整體朝好方向發展

死亡數下降至8例！　整體朝好方向發展
死亡數下降至8例！　整體朝好方向發展

健康醫療網

2021-06-15 19:31:01

【健康醫療網／記者黃心瑩報導】中央流行疫情指揮中心今（15）日公布新增132例本土案例數，3例境外移入，新增死亡8例。已連續三天確診數低於200例，指揮官陳時中表示，今日病例數、死亡個案都比較少，整體緩坡下降，趨勢看起來是朝向好的方向，但還是不能放鬆。並宣布廣設社區篩檢站，補助地方社區50台PCR檢驗儀器。今日各地也針對高齡者開打疫苗，陳時中說效率很好，將提早發放第二批疫苗。

我是廣告 請繼續往下閱讀
分區域解除三級警戒？　不排除任何可能

疫情數字明顯降溫，是否有可能讓部分疫情少的縣市先行降級回二級？陳時中於下午記者會回應，整體趨勢看起來是朝向好的方向，「不排除任何的可能」，稱分階段或分區域解除三級警戒的可能性都在隨時分析中，會與專家討論。也表示，苗栗的前進指揮所，已將有疑慮的個案隔離，目前針對將從中找出可能的確診者，將威脅降到最低。

社區廣篩四策略　社區篩檢站可驗PCR

下午指揮中心也宣布新的「社區廣篩4大策略」，將補助各地方社區篩檢站50台PCR檢驗儀器，居家自採與企業快篩陽性民眾，將可就近至社區進行快速PCR檢驗。陳時中說，將送檢體的車程時間縮減，現場進行PCR可以縮短很多時間，可以快速安置確診者，避免空窗期。

居家採檢盼兩周內進　避免確診者居家隔離

整體廣篩是防疫重要策略，居家採檢大概在一兩周內，就會有可使用的醫材進來，還有社區快篩、企業快篩部分，如果是快篩陽性，就會進到社區篩檢站進行快速的PCR檢測，如果確診有嚴重症狀，就會進到醫療院所；無症狀或輕症就會進到加強版的集中檢疫所、防疫旅館，避免在家隔離，透過快速策略降低親密接觸者的染疫情況。

各縣市開打效率佳　將提早發放第二批

今日各縣市疫苗開打，地方政府都非常努力建立很多採檢點，本來上午有些分流不好的情況，到了下午也改善。陳時中表示打疫苗的速度可能會加快，看起來效率蠻高，決定將第二批疫苗及早發送。分配原則是以75歲以上人口接種為目標，將原定27%接種率提高至53%；而高風險地區的雙北市加發10%，中高風險的桃園、台中、基隆、彰化、苗栗加發5%；離島也將加發1000-3000劑。



資料來源：健康醫療網 死亡數下降至8例！　整體朝好方向發展

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

前衛生署長楊志良推動為新冠死者家屬進行國賠訴訟，您認為合理嗎？

合理
不合理
45.36%54.64%
2021-06-15-2021-06-18

您認為各項日常規費減免是否也應該列入紓困方案中?

贊成，應列入紓困方案
不贊成，錢有限，要用在刀口上
85.82%14.18%
2021-06-11-2021-06-15

目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
21.82%78.18%
2021-06-11-2021-06-15
最新公布之疫苗順序，您認為是否適當?

最新公布之疫苗順序，您認為是否適當?

繼續作答
即時
推薦閱讀