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侯友宜表示，金山昨日有一確診案例為家族群聚感染，馬上精準疫調進行篩檢匡列，希望有效控制著疫情，明早會立即派出金山快篩隊進入現場，針對有疑慮者進行快篩，呼籲金山區居民朋友快去快篩。現在仍有很多隱藏的個案，熱區一定要採取「圍堵壓制」，像金山、汐止、三峽、淡水等少數個案地方，冷區則採取「堅壁清野」，才能有效把疫情控制下來。
新北連三日降二位數提醒不能放輕鬆
新北市今日新增65例本土案例，已連3天確診數未破百，不過，侯友宜說，新北市累計確診人數已高達5780例，必須在熱區持續進行篩檢，至於冷區則會使用精準打擊的方式控制疫情。而對於端午連假後車潮湧現，比7日增加4.3%，最高峰甚至增加8.3%。侯友宜擔心，當中有些人心情鬆懈或是要上班處理事情，提醒市民不能放輕鬆。
防Delta變種病毒來勢加強邊境管制、儘速完成兩劑施打
對於印度變種病毒來勢洶洶，侯友宜提醒，病毒早晚會到台灣，千萬不能掉以輕心，還是要嚴陣以待。印度變種病毒比英國變種病毒傳染力更增加50%，就算已施打兩劑疫苗，其致死率是0.1-0.2%，如何阻絕於境外，加強邊境管制，完成兩劑施打都成為重要的關口，甚至未來也要特別準備施打第三劑。呼籲市民朋友們別因為確診數下降，持續提高警覺別鬆懈。
資料來源：健康醫療網 「金山區」爆家族群聚 新北衛生局立即匡列快篩防堵
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