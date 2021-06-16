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顏慕庸指出，新冠肺炎病毒是透過飛沫及接觸傳染，接觸後用手摸門把，病毒沾附在環境三天，此時病毒能透過門把、廁所水龍頭、咖啡機、冰箱把手、影印機等「環境媒介」來傳播，提醒民眾在觸摸這些物品前後、進出電梯、出入公共場所都要進行酒精洗手，不可以只用水，而辦公室內接觸到的公文、文件、零錢、紙筆等，落實「消毒–碰觸–消毒」的「三明治洗手法」，阻斷病毒上身。
事前做好分區隨身攜帶酒精消毒
顏慕庸提醒在搭乘大眾交通工具時，首先自己不能有發燒咳嗽感冒等「禁止進入」的症狀，並全程戴上口罩保護自己及他人。可以先設定哪一隻手為清潔手、哪一隻手是污染手，做好污染分區，當搭乘計程車、捷運、公車或Ubike時，手部碰觸到把手，或衣物包包碰觸到座椅，也會將自身衣物暴露在未知的風險中，一定要隨身攜帶酒精，下車後落實雙手清潔消毒，確保乾淨衛生。
防環境污染帶回家呼籲設置「清潔區域」
顏慕庸說明回家後，民眾可在家中劃分「緩衝區」、「清潔區」不同的風險區域，回到家進門後先在「緩衝區」以酒精噴消雙手，立刻把衣物、背包換下來，集中放置，並先用酒精或次氯酸水消毒後，或是將物品靜置在污染區三天以上，即可以清潔裝踏入家裡的「清潔區」，就能安心生活。
【防疫基本功】：少群聚、戴口罩、勤洗手、飛沫、接觸、環境。
【出門上班篇】：觸摸環境物件要酒精洗手，例如進出電梯、辦公室內接觸到的公文、文件、零錢、紙筆等，確實落實「消毒–碰觸–消毒」的「三明治洗手法」及事後環境清消，以阻斷病毒上身。
【回家篇】：維持家中清潔區，返家後將外出衣物和包包集中放置並使用酒精或次氯酸水消毒。
資料來源：健康醫療網 家戶傳染比例高！ 感染科醫師教「如何做好居家防疫？」
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