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新冠確診者易感不安　彰醫組心理關懷小組幫一把

新冠確診者易感不安　彰醫組心理關懷小組幫一把
新冠確診者易感不安　彰醫組心理關懷小組幫一把

健康醫療網

2021-06-16 13:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】國內新冠肺炎疫情嚴峻，每天都有確診人數，考量這些確診者被送到負壓隔離病房及專責病房時內心不安，容易使情緒更為焦慮，彰化醫院成立「彰化醫院心理關懷小組」，匯集精神科醫師、心理師、社工師、職能治療師，透過團體視訊課程舒壓，避免確診者心理受到重大創傷，同時也設立8585關懷專線，幫助承受照護壓力的醫院同仁也能紓解心理壓力。

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治療師耐心傾聽關懷　助確診者心中釋懷

許多確診者都擔心出院後會被貼上標籤，尤其面對未來如何生活、與人相處都是心裡擔憂不已的問題。職能治療師王銘隆指出，有些確診者一說出口就是一兩個小時，但職能治療師和社工師仍耐心傾聽，給予關懷與且著，像有確診者在LINE群組內就被酸言酸語，連好友都不諒解，直到透過心理師輔導後才慢慢釋懷，

療心舒壓團體視訊課　透過畫畫紓解負面情緒

此外，「療心舒壓」的團體視訊課程則是透過視訊指導，讓確診者在畫紙上作畫，包括畫出微笑的太陽、繽紛的彩虹等方式，藉此幫助他們在轉念中降低焦慮感。心理師邱素鳳解釋，作畫或藝術美彩等課程，藉由手中掌握的畫筆傳達愉悅的心情，將負面情緒轉向正面，不僅讓確診者獲得情緒舒緩，透過團體視訊的方式，也讓彼此相互支持。

期待確診者恢復健康　也能保持健康心理

孤單、無助是確診者常常面對的心理情緒，透過彰化醫院心理關懷小組的耐心傾聽與關懷，讓他們不再感到孤單。精神科主任梁孫源提及，視訊能夠讓確診者一起討論，獲得彼此的認同感，幫助降低焦慮感，期望他們身體恢復健康後，心理同樣也能保持著健康且愉快的心情出院。



資料來源：健康醫療網 新冠確診者易感不安　彰醫組心理關懷小組幫一把

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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